জাতির সর্বোচ্চ নেতার জানাজার নামাজ-জামকারান মসজিদ, কোম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ নেতার জানাজার নামাজ পড়ানোর সময় আয়াতুল্লাহ জাওয়াদি আমোলির হৃদয়স্পর্শী ও অশ্রুসজল প্রার্থনা।
اللهم انه نزل مجاهدا موحدا
হে আল্লাহ, তিনি আপনার কাছে একজন মুজাহিদ ও একত্ববাদী হিসেবে এসেছেন।
اللهم اللهم اللهم انه نزل عندک شهیدا
হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, তিনি আপনার সান্নিধ্যে এসেছেন এবং শহীদ হিসেবে আপনার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছেন।
اللهم انه نزل عندک قتیلا للاسلام قتیلا لامه مسلما
হে আল্লাহ, ইসলামের জন্য নিহত হয়ে এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে তিনি আপনার কাছে এসেছেন।
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