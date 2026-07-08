থাইল্যান্ডে শহীদ নেতার স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): থাইল্যান্ডে ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আহলুল বাইত (আ.)-এর অনুসারী ও বিপ্লবের আদর্শের সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন; এতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শক বিপ্লবের নেতার জানাজায় লক্ষ লক্ষ ইরানির বিশাল উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই জনসমাগম ছিল জাতির আনুগত্য, জাতীয় ঐক্য এবং শহীদদের পথ অনুসরণেরই বহিঃপ্রকাশ।
এই অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শক শহীদ নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁকে মর্যাদা, প্রতিরোধ, ইসলামি উম্মাহর ঐক্য ও নিপীড়িতদের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়া, তাঁর জানাজা ও শেষকৃত্য মিছিলে লক্ষ লক্ষ ইরানি নাগরিকের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি এই জনসমাগমকে দেশটির আনুগত্য, জাতীয় ঐক্য এবং শহীদদের পথ অনুসরণেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেন।
অংশগ্রহণকারীরা শহীদ নেতার ছবি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পতাকা এবং "আমাদের জেগে উঠতে হবে"—এই স্লোগান-সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করে একটি প্রতীকী পদযাত্রায় অংশ নেন; সংহতি ও আনুগত্যের এই প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা শহীদদের পথ অনুসরণ ও তাঁদের আদর্শ সমুন্নত রাখার বিষয়ে নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
মিছিলের যাত্রাপথে অংশগ্রহণকারীরা শহীদদের মহান মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ইসলামি বিপ্লবের আদর্শের সমর্থনে, নিপীড়িত জাতিসমূহের পক্ষে এবং জায়নবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা করে স্লোগান দেন; এর মধ্য দিয়ে তাঁরা শহীদ নেতার পথ অনুসরণ এবং স্বাধীনতা, মুক্তি, ন্যায়বিচার ও প্রতিরোধের আদর্শ সমুন্নত রাখার বিষয়ে নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
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