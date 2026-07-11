আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরান থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে রয়টার্স—পশ্চিমা গণমাধ্যমের চিরাচরিত অবস্থান সত্ত্বেও—একটি অনস্বীকার্য সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে: শহীদ নেতার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে সমবেত বিশাল জনস্রোত ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের কাছে এক স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, কেবল ইরানি জাতির সংকল্পই অটুট থাকেনি, বরং এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি দেশটির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কৌশলগত অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও একটি সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠেছে।
আঞ্চলিক কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকদের উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থাটি জোর দিয়ে বলছে যে, ইরান আলোচনার টেবিলে এই ঐক্য ও দৃঢ়তার প্রদর্শনকে কাজে লাগাচ্ছে; তারা এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রাকে ‘সহনশীলতা’ বা ‘দৃঢ়তাকে’ দরকষাকষির ‘শক্ত অবস্থানে’ (leverage) রূপান্তরের একটি মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করছে। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধ—এর পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্যের বিপরীতে—হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ইরানের দরকষাকষির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।
রয়টার্সের বিশ্লেষণের মূল কথা হলো, হরমুজ প্রণালীতে নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ইরান নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার মতো কোনো ‘ললিপপ’-এর বিনিময়ে তাদের ‘কৌশলগত হীরা’ (অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ)-কে হাতছাড়া করেনি; বরং তারা যেকোনো সমঝোতাকে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর তাদের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির শর্তের ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছে।
এই সংবাদ সংস্থার বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্প যেসব রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মুখে পড়েছেন, তা-ই তাঁকে—ইরানের চেয়েও বেশি—একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য বাধ্য করেছে; এই বাস্তবতা অনুধাবন করে তেহরান ‘সময়ের খেলা’কে (game of time) কার্যকরভাবে নিজেদের অনুকূলে কাজে লাগাচ্ছে।
পরিশেষে, রয়টার্স এই বিষয়টিই তুলে ধরেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি এবং নৌ-অবরোধের হুমকি ইরানের অবস্থান পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে; ফলে বিশ্ব এমন এক নতুন পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে যেখানে হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু হবে তেহরানের শর্ত অনুযায়ী—আর এই বিশ্লেষণটিই বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কৌশলগত বিজয়কে নির্দেশ করে।
Your Comment