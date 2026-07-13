  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

কেনিয়ার নাইরোবিতে বিপ্লবের শহীদ নেতার স্মরণে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন।

১৩ জুলাই ২০২৬ - ১৯:১২
News ID: 1839809
কেনিয়ার নাইরোবিতে বিপ্লবের শহীদ নেতার স্মরণে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন।

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শত শত শোকাহত মানুষ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, ধর্মীয় পণ্ডিত, ইসলামি চিন্তাবিদ, শেখ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সমবেত হয়েছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শত শত শোকাহত মানুষ ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর স্মরণে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সমবেত হন।

কেনিয়ায় অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শত শত ধর্মপ্রাণ মানুষ, ইসলামি পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ, শাইখ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার মহান মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকের এই সময়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জনগণের প্রতি সংহতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در نایروبی کنیا برگزار شد

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন যে, আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জীবন এমন এক নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা বিশ্বাস, ন্যায়বিচার, আত্মত্যাগ এবং বিশ্বজুড়ে মুসলমান ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় অবিচল অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর অবদান, চিন্তাধারা এবং মূল্যবান ঐতিহ্য ইতিহাসের পাতায় ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در نایروبی کنیا برگزار شد

অনুষ্ঠানের শেষে, কেনিয়ায় নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান সেখানে উপস্থিত সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ ও অতিথিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, বিপুল সংখ্যক মানুষের এই উপস্থিতি ইরান ও কেনিয়া—উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান দৃঢ় ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কেরই প্রতিফলন।

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در نایروبی کنیا برگزار شد

পাশাপাশি, এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি বিপ্লবের সেই শহীদ নেতার স্মৃতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ বিশ্বজুড়ে মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে আজও জীবন্ত ও অম্লান হয়ে আছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha