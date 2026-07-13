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আমরা কোনো অবস্থাতেই আমেরিকাকে হরমুজ প্রণালী পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে দেব না'

১৩ জুলাই ২০২৬ - ১৯:৪৪
News ID: 1839837
আমরা কোনো অবস্থাতেই আমেরিকাকে হরমুজ প্রণালী পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে দেব না'

খাতামুল আম্বিয়া (সা.) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের মুখপাত্র 'হরমুজ প্রণালী পরিচালনায় মার্কিন হস্তক্ষেপ' সম্পর্কে সতর্ক করে জোর দিয়ে বলেছেন, ইরান কোনো অবস্থাতেই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হরমুজ প্রণালী পরিচালনায় হস্তক্ষেপের জন্য আমেরিকার বারবার দুঃসাহসিকতা ও দুষ্কর্ম অঞ্চলের নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং তেল ট্যাঙ্কার ও বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলকে গুরুতরভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত অঞ্চলের কিছু দেশের সহযোগিতাও যুদ্ধের বিস্তারের ঝুঁকি সারা অঞ্চলে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে ঘোষণা করা হচ্ছে:

পূর্ববর্তী সতর্কবাণী অনুসারে, আমরা কোনো অবস্থাতেই আমেরিকাকে হরমুজ প্রণালী পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেব না এবং দেবও না।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ইরানের নির্ধারিত পথের বাইরে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অনুমোদন ছাড়া আমেরিকার আক্রমণকারী ও ডাকাত সেনাবাহিনীর দ্বারা বাণিজ্যিক জাহাজ ও ট্যাঙ্কার চলাচলে সৃষ্ট যেকোনো বাধা ও নিরাপত্তাহীনতার সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা করবে এবং গত কয়েকদিনে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী ও ইরানের সশস্ত্র বাহিনী শক্তিশালী পদক্ষেপগুলো এই দাবির সাক্ষী।

অঞ্চলের দেশগুলোর নেতাদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, আমেরিকার সাথে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা এবং তার আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে লজিস্টিক সহায়তা ইরানের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে এবং যদি অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে, তবে যুদ্ধের আগুনের শিখা অঞ্চলের সব দেশকে গ্রাস করবে।

অঞ্চলের সব নিরাপত্তাহীনতা ও যুদ্ধের বিস্তারের দায়িত্ব আমেরিকা এবং সেই সকল দেশের ওপর বর্তায়, যারা তার অপরাধী সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে।

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