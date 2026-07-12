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মাশহাদে জানাজা ও শোকমিছিলের পাশাপাশি পাকিস্তানের স্কারদুতে শহীদ নেতার জন্য এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১২ জুলাই ২০২৬ - ০৭:৪৭
News ID: 1838899
মাশহাদে জানাজা ও শোকমিছিলের পাশাপাশি পাকিস্তানের স্কারদুতে শহীদ নেতার জন্য এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পবিত্র শহর মাশহাদে ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার জানাজা ও শোকমিছিলের সাথে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের সর্বউত্তরের অঞ্চল স্কার্দু শহরে হাজার হাজার মানুষ এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে এবং মাশহাদের সেই বিশাল শোকমিছিলের সরাসরি দৃশ্য প্রচার করে; এর মধ্য দিয়ে তারা ইসলামি বিপ্লবের আদর্শের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত এবং শহীদ নেতার প্রতি আনুগত্য নবায়ন করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পবিত্র শহর মাশহাদে ইসলামি বিপ্লবের শহীদ নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিছিলের সাথে সঙ্গতি রেখে, পাকিস্তানের স্কারদু শহরে হাজার হাজার মানুষ ইসলামি বিপ্লবের আদর্শের প্রতি নিজেদের অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নবায়ন করতে এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠান চলাকালে মাশহাদে আয়োজিত বিশাল জানাজা ও শোকমিছিলের সরাসরি দৃশ্য উপস্থিত দর্শকদের সামনে সম্প্রচার করা হয়, যা স্কার্দুর পরিবেশকে অত্যন্ত আবেগঘন করে তোলে। ইরানি জনগণের শেষ বিদায় জানানোর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অংশগ্রহণকারীরা বিপ্লবী স্লোগান ও শোকগাথা পাঠের মাধ্যমে ইরানি জাতির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এবং ইসলামি বিপ্লবের সাথে তাদের গভীর ও অটুট বিশ্বাসের বন্ধন তুলে ধরেন।

মাশহাদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শোভাযাত্রার পাশাপাশি এই শোকানুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টি সীমান্ত-উভয় পাড়ের মানুষের আবেগঘন ও আধ্যাত্মিক ঐক্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে—এমন এক ঐক্য, যার মাধ্যমে ইসলামি উম্মাহর শহীদ নেতার শোকে স্কার্দু ও মাশহাদের মানুষের হৃদয় একসূত্রে গাঁথা হয়েছিল।

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