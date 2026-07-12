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আইআরজিসি:

পরবর্তী ঘোষনা না দেয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে

১২ জুলাই ২০২৬ - ১৮:৫৯
News ID: 1839246
পরবর্তী ঘোষনা না দেয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে

ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ ইউনিট জানিয়েছে, বিদেশি শক্তির অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এবং এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):  ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ ইউনিটের বিবৃতিতে বলা হয়, যদি আগ্রাসী শত্রুপক্ষ—যে নিজেই এ ঘটনার জন্য দায়ী—এ ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে কোনো ভুল পদক্ষেপ নেয় বা আমাদের বিরুদ্ধে নতুন করে আগ্রাসন চালায়, তবে তার জবাব আরও কঠোরভাবে দেওয়া হবে এবং এ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের নতুন নতুন ঘাঁটিও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

এ ধরনের হস্তক্ষেপের সব পরিণতির দায়ভার মার্কিন-ইসরায়েলি শত্রুপক্ষ এবং যেসব দেশ তাদের ভূখণ্ড শত্রুর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে, তাদের ওপর বর্তাবে।

এদিকে, হরমুজ প্রণালীতে ইরানের সাম্প্রতিক অভিযানে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) নৌ ইউনিট একটি নৌ-ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে এমন একটি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, যা ইরানের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছে। আইন অমান্য করেছে।

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