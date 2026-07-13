শহীদ নেতার বিদায়ের শোভাযাত্রাটি ছিল মানবতার জন্য এক মহান শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার প্রবীণ শিয়া আলেম হুজাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন শেখ হামিদ জালালা দারুস সালামের কিগোগো পোস্ট এলাকার গাদির মসজিদে শহীদ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর চরিত্র ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
বক্তৃতায় তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন: "শহীদ ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর বিশাল জানাজা ও শেষকৃত্য থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?"
এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূল শিক্ষাটি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন: শহীদ ইমামের জীবন ও তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি পাওয়া যায়, তা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর নির্ভরতা।
তিনি কখনোই সামরিক শক্তি, সম্পদ কিংবা বিশ্বশক্তির সমর্থনের ওপর ভরসা করেননি; বরং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপরই আস্থা রেখেছিলেন। আল্লাহর ওপর এই নির্ভরতার মানসিকতাই তাঁকে দীর্ঘ কয়েক দশকের নেতৃত্বকালে নানা হুমকি, নিষেধাজ্ঞা ও নানাবিধ চাপের মুখেও অবিচল ও অটল থাকতে সক্ষম করেছিল।
তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষাটি তুলে ধরার সময় তানজানিয়ার শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা উল্লেখ করেন যে, জনগণের সেবা করা ছিল সেই শহীদ ইমামের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, শহীদ এই নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সর্বদা জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর নেতৃত্বের পূর্ণ সক্ষমতা ইরানি জনগণ ও ইসলামি উম্মাহর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। শহীদ ইমামের জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, জনগণের প্রতি আন্তরিক সেবা তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়।
তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনার তৃতীয় শিক্ষা হিসেবে ঐক্য-ভিত্তিক সহনশীলতা, ধৈর্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, যদিও শহীদ ইমাম শিয়া মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, তবুও তিনি কখনোই অন্য মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি; বরং তিনি মহানবী (সা.)-এর সেই শিক্ষার আলোকেই জীবন অতিবাহিত করেছেন, যা ভালোবাসা, ধৈর্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করে।
তাঁর জানাজায় বিভিন্ন মত ও পথের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, মহৎ চরিত্র, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐক্য-সৃষ্টিকারী আচরণ সাম্প্রদায়িক বিভেদ অতিক্রম করে সমগ্র ইসলামি উম্মাহকে একসূত্রে আবদ্ধ করতে পারে।
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