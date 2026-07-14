মার্কিন হামলায় কেঁপে উঠল ইরানের আবাদান ও মাহশহর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) খোজস্থান প্রদেশের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহরকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।
এর মধ্যে রয়েছে বন্দর নগরী মাহশহর এবং ঐতিহ্যবাহী আবাদান শহর, যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পুরোনো তেল শোধনাগারটি অবস্থিত।
স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে প্রথম আঘাত হানা হয় আবাদান শহরে। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পর, অর্থাৎ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (গ্রিনিচ মান সময় ১০:০০) পার্শ্ববর্তী মাহশহর নগরীতে দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয়।
সীমান্ত এলাকায় দুই পক্ষের তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই নতুন ও বড় ধরনের বিমান হামলার খবর এলো।
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