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ঢাকায় ‘ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ’ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬ জুলাই ২০২৬ - ১৫:৫৯
News ID: 1841035
ঢাকায় ‘ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ’ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইরানি রাষ্ট্রদূত: চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের ইসলামি দলের উদ্যোগে রাজধানী ঢাকায় ‘ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ’ (Unified Ummah) বিষয়ক এক ​​সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে ইসলামি বিশ্বের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামি উম্মাহর মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত ড. জলিল রহিমি জাহান-আবাদি তিনটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন: ইসলামি বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি, বিদ্যমান সংকটগুলোর কারণ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জটিল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "ইসলামি বিশ্ব বর্তমানে নানাবিধ রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন; এসব হুমকি মোকাবেলায় ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সমন্বিত সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।"

তার বক্তব্যের অন্য একটি অংশে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী শাসনের পক্ষ থেকে ইরানের বিরুদ্ধে গৃহীত বৈরী পদক্ষেপের পেছনের কারণগুলো তুলে ধরেন এবং এই পদক্ষেপগুলোর পেছনের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা ইসলামী উম্মাহর অভিন্ন স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং সাধারণ প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

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