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সব শক্তি খাটিয়েও ইরানকে দমাতে পারেনি আমেরিকা

১৫ জুলাই ২০২৬ - ১৮:৫৮
News ID: 1841112
সব শক্তি খাটিয়েও ইরানকে দমাতে পারেনি আমেরিকা

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের সদস্য বলেছেন, "আমেরিকা ও তার মিত্ররা তাদের সব সামরিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতা ব্যবহার করেও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চাইতে ও ইরানের শক্তিশালী অবস্থান থেকে আলোচনা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের সংসদ সদস্য আলাউদ্দিন বোরুজের্দি আমেরিকার সঙ্গে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, "আমেরিকানরা বারবার ঘোষণা দিয়েছে এবং বাস্তবেও দেখিয়েছে যে তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চায়। এ থেকে বোঝা যায়, আমেরিকার সঙ্গে এই লড়াইটি অস্তিত্বগত ও মৌলিক একটি সংগ্রাম।"

গত এক বছর ধরে ইরানের ওপর চাপানো যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমেরিকা ন্যাটো ও ইহুদিবাদী শাসনগোষ্ঠীর সমগ্র সক্ষমতা নিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। আমেরিকানরা প্রথম যুদ্ধ চাপিয়েছিল, কিন্তু ১২ দিন পর তাদের পরাজয় স্পষ্ট হলে তারা যুদ্ধবিরতি চায়। দ্বিতীয় যুদ্ধে—যেখানে আমাদের নেতা শহীদ হয়েছেন, কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং 'শাজারে তাইয়েবা' স্কুলে ১৬৮ জন শিশুকে শহীদ করার মতো নৃশংসতা ঘটেছে—তাতেও তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি এবং আবারও যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়।"

জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের এই সদস্য আরও বলেন, "আমরা ৪০ দিন যুদ্ধ চালিয়েছি, অতঃপর জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় ও বন্ধুপ্রতিম ও প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যস্থতায় সাড়া দিয়ে শক্তিশালী অবস্থান থেকে আলোচনা গ্রহণ করি এবং ১৪-দফা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করি। এই দলিল ইরানের শক্তির সামনে আমেরিকার দুর্বলতার প্রমাণ।"

বোরুজের্দি আমেরিকার চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, "যেকোনো সমঝোতার জন্য একমাত্র নিশ্চয়তা হলো ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তি। শত্রু যদি বুঝতে পারে যে আমরা দুর্বল, তাহলে তারা আক্রমণ করবে। আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে যাতে শত্রু আক্রমণ করার সাহসও না পায়।"

শেষে তিনি ইরানের জনগণের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "হরমুজ প্রণালী থেকে সামরিক শক্তি পর্যন্ত সব পরিবর্তনের পেছনে ইরানের জনগণই এই শক্তির মূল ভিত্তি। জনগণের আপসহীন উপস্থিতি সরকার ও সামরিক বাহিনীর জন্য শত্রুর মোকাবিলায় পেছনের শক্তি। আমাদের জাতীয় শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হলো ইরানের জনগণ।

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