প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইসলামি দেশগুলোর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের প্রতিনিধি হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মোসলেমিন সাইয়্যেদ মেহেদি আলিজাদেহ মুসাভি মতবিনিময়ের লক্ষ্যে দেশের একদল সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছেন।
তিনি ইসলামি দেশগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় ‘প্রতিরোধ’ (Resistance)-এর ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানান।
এই বৈঠকে আঞ্চলিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক বিবর্তন, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অবস্থান, প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বয়ান এবং ইসলামি বিশ্বের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ও ‘প্রতিরোধ অক্ষ’ (Axis of Resistance)-এর নীতি এবং সাম্প্রতিক আঞ্চলিক ঘটনাবলি নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও অস্পষ্টতার বিষয়গুলোরও সুরাহা করা হয়।
বৈঠক শেষে বিভিন্ন গণমাধ্যম কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা, বিশেষায়িত আলোচনার পরিধি বাড়ানো এবং ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
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