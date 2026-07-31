নাজাফ থেকে কারবালা যাওয়ার পথে আরবাঈন তীর্থযাত্রীদের জন্য শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত ‘মাওকিব’-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত ‘মাওকিব’ (সেবা কেন্দ্র) আরবিয়িন তীর্থযাত্রার পথে (১৪৪৮ হিজরি) তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে; এটি ‘সাইয়্যিদুশ শুহাদা’ বা শহীদদের সরদার (আ.)-এর তীর্থযাত্রীদের সেবায় নিবেদিত এবং প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীকে আতিথ্য প্রদান করছে।
এই কেন্দ্রের সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে তীর্থযাত্রীদের মাঝে পানীয় জল, চা, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং গরম খাবার বিতরণ।
এ ছাড়াও, এই ‘মাওকিব’-এর সাংস্কৃতিক বিভাগে নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের কার্যক্রম ও শহীদদের ছবি সম্বলিত একটি প্রদর্শনী রয়েছে। পাশাপাশি, তীর্থযাত্রীদের জন্য ফারসি, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত বিভিন্ন ব্রোশিওর ও পুস্তিকাও সরবরাহ করা হচ্ছে; এগুলোতে আন্দোলনটির ইতিহাস, এর নেতা (মান্যবর শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি—আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)-এর পরিচিতি এবং আন্দোলনের লক্ষ্য, কার্যক্রম ও অর্জন সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, নাজাফ থেকে কারবালাগামী পথে ১১১৭ নম্বর পোল-এর কাছে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয়ের ‘মাওকিব’ (তীর্থযাত্রী সেবা কেন্দ্র) অবস্থিত, যা আরবাইন তীর্থযাত্রীদের স্বাগত ও আতিথেয়তা প্রদান করছে।
Your Comment