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নাজাফ থেকে কারবালা যাওয়ার পথে আরবাঈন তীর্থযাত্রীদের জন্য শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত ‘মাওকিব’-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদান।

৩১ জুলাই ২০২৬ - ০৯:৫৪
News ID: 1847064
নাজাফ থেকে কারবালা যাওয়ার পথে আরবাঈন তীর্থযাত্রীদের জন্য শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত ‘মাওকিব’-এর পক্ষ থেকে ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদান।

আরবাঈন তীর্থযাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে, শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত সেবা কেন্দ্রটি (মাওকিব) নাজাফ থেকে কারবালা পর্যন্ত পথে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর তীর্থযাত্রীদের নানাবিধ সেবা প্রদান করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয় পরিচালিত ‘মাওকিব’ (সেবা কেন্দ্র) আরবিয়িন তীর্থযাত্রার পথে (১৪৪৮ হিজরি) তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে; এটি ‘সাইয়্যিদুশ শুহাদা’ বা শহীদদের সরদার (আ.)-এর তীর্থযাত্রীদের সেবায় নিবেদিত এবং প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীকে আতিথ্য প্রদান করছে।

এই কেন্দ্রের সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে তীর্থযাত্রীদের মাঝে পানীয় জল, চা, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং গরম খাবার বিতরণ।

ارائه خدمات گسترده موکب دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی به زائران اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا

এ ছাড়াও, এই ‘মাওকিব’-এর সাংস্কৃতিক বিভাগে নাইজেরিয়ার ইসলামি আন্দোলনের কার্যক্রম ও শহীদদের ছবি সম্বলিত একটি প্রদর্শনী রয়েছে। পাশাপাশি, তীর্থযাত্রীদের জন্য ফারসি, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত বিভিন্ন ব্রোশিওর ও পুস্তিকাও সরবরাহ করা হচ্ছে; এগুলোতে আন্দোলনটির ইতিহাস, এর নেতা (মান্যবর শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি—আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)-এর পরিচিতি এবং আন্দোলনের লক্ষ্য, কার্যক্রম ও অর্জন সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ارائه خدمات گسترده موکب دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی به زائران اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا

উল্লেখ্য যে, নাজাফ থেকে কারবালাগামী পথে ১১১৭ নম্বর পোল-এর কাছে শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির কার্যালয়ের ‘মাওকিব’ (তীর্থযাত্রী সেবা কেন্দ্র) অবস্থিত, যা আরবাইন তীর্থযাত্রীদের স্বাগত ও আতিথেয়তা প্রদান করছে।

ارائه خدمات گسترده موکب دفتر شیخ ابراهیم زکزاکی به زائران اربعین حسینی در مسیر نجف به کربلا

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