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তৃতীয় "নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)" মিডিয়া ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে/বিস্তারিত তথ্য, পুরস্কার ও জমা দেওয়ার নির্দেশিকা + পোস্টার

২৯ জুলাই ২০২৬ - ০৯:৪৬
News ID: 1846428
তৃতীয় "নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)" মিডিয়া ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে/বিস্তারিত তথ্য, পুরস্কার ও জমা দেওয়ার নির্দেশিকা + পোস্টার

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন জাতিসত্তা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতিনিধিত্বকে তুলে ধরার পাশাপাশি বিপ্লবের শহীদ নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে—আরবাঈন চলাকালীন শিল্প ও গণমাধ্যম বিষয়ক কার্যক্রমকে জোরদার ও সহায়তা করার লক্ষ্যে—তৃতীয় "নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)" [Nahnu Abna' al-Husayn (AS)] মিডিয়া ইভেন্টটি আয়োজন করা হচ্ছে; এই আয়োজনে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বা উপস্থাপনা আহ্বান করা হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): 'নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)' (আমরা হুসাইনের সন্তান) শীর্ষক মিডিয়া ইভেন্টের সচিবালয় অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণের জন্য তৃতীয় আহ্বানের বিস্তারিত ঘোষণা করেছে।

এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আরবাইন (Arbaeen) উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট শিল্প ও গণমাধ্যম বিষয়ক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সহায়তা করা এবং এই আয়োজনে বিভিন্ন জাতীয়তা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ তুলে ধরা।

এবারের আয়োজনটি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হচ্ছে; এর মধ্যে রয়েছে হযরত আব্বাস (আ.)-এর পবিত্র মাজার কর্তৃপক্ষ, জাতীয় আরবাইন সদর দপ্তরের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক কমিটি, পবিত্র মাজারসমূহ পুনর্নির্মাণ সদর দপ্তরের কোম (Qom) কার্যালয়, ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের (Islamic Seminaries) আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগের ‘আন্তর্জাতিক প্রচার বিভাগ’ এবং খোরাসান রাজাভি অঞ্চলের ইসলামি প্রচার কার্যালয়ের ‘শিল্প ও গণমাধ্যম সাইবারস্পেস বিভাগ’।

আয়োজক কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ১৪০৩ সালে সাতটি দেশ থেকে ৭০০-এরও বেশি এন্ট্রি নিয়ে এর প্রথম আসর এবং ১৪০৪ সালে নয়টি দেশ থেকে ২,৭০০-এরও বেশি এন্ট্রি নিয়ে দ্বিতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল; বর্তমানে ১৪০৫/০৫/০৫ (২৭ জুলাই, ২০২৬)তারিখ থেকে কার্যকরভাবে একাধিক ভাষায় এন্ট্রি বা রচনা জমা দেওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এর তৃতীয় আসর শুরু হচ্ছে।

ইভেন্টে জমা দেওয়ার মাধ্যমসমূহ তৃতীয় "নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)" মিডিয়া ইভেন্টের জন্য প্রধান মাধ্যমগুলো হলো:

- আলোকচিত্র: পেশাদার ফটোগ্রাফি, মোবাইল ফটোগ্রাফি ও ফটো সিরিজ

- ভিডিও: ভিডিও প্রতিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র ও ভ্লগ

- পডকাস্ট আরবাঈন

কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) বিষয়ক বিভাগটি তৃতীয় 'নাহনু আবনাউল হুসাইন (আ.)' [Nahnu Abna' al-Husayn (AS)] মিডিয়া ইভেন্টের অন্যতম একটি অংশ; এই বিভাগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এবং 'আরবাঈন'-এর বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তৈরি করা বিভিন্ন কাজ—যেমন—ছবি, অডিও ও ভিডিও—মূল্যায়ন করা হয়।

ইভেন্টটির এই বিশেষ বিভাগে দুটি ক্যাটাগরি বা শ্রেণি রয়েছে:

১. "হোসাইন (আ.)-এর আলিঙ্গনে বিশ্ব": এই বিভাগটি মূলত আরবাইন তীর্থযাত্রার সময় আন্তর্জাতিক তীর্থযাত্রীদের উপস্থিতি এবং এই আয়োজনে বিভিন্ন দেশের পতাকা প্রদর্শনের দৃশ্য তুলে ধরার ওপর আলোকপাত করে; শিল্পীরা আলোকচিত্র, ভিডিও, পডকাস্ট এবং এআই (AI)-এর মাধ্যমে তৈরি বিষয়বস্তুর মতো বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের কাজ জমা দিতে পারেন।

২. "হোসাইনের (আ.) পথে আমাদের শহীদ নেতা": এই বিভাগটি মূলত আরবাইন যাত্রীদের পক্ষ থেকে বিপ্লবের শহীদ নেতার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তুলে ধরার ওপর আলোকপাত করে। শিল্পীরা আরবাইন যাত্রাপথে উম্মাহর শহীদ ইমামের প্রতিকৃতি এবং "শহীদ নেতা ও আরবাইন" প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে আলোকচিত্র, ভিডিও, পডকাস্ট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)—এই চারটি মাধ্যমে তাদের কাজ অনুষ্ঠানের সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

ইভেন্ট জুরি: ইরাক, বাহরাইন, তুরস্ক ও ইরানের বিশিষ্ট অধ্যাপকরা এই ইভেন্টের জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং জমা দেওয়া এন্ট্রিগুলো মূল্যায়ন করবেন।

প্রতিটি বিভাগ ও বিশেষ শাখার শীর্ষ বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার ফটোগ্রাফি শাখা:

- পেশাদার ফটোগ্রাফি বিভাগে: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা যথাক্রমে একটি স্মারক ফলক এবং ২০ মিলিয়ন, ১৫ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন তুমান অর্থ পুরস্কার পাবেন।

- মোবাইল ফটোগ্রাফি বিভাগে: একটি স্মারক ফলক ছাড়াও পুরস্কারগুলো নিম্নরূপভাবে প্রদান করা হবে—প্রথম স্থান: ১২ মিলিয়ন তুমান; দ্বিতীয় স্থান: ১০ মিলিয়ন; তৃতীয় স্থান: ৮ মিলিয়ন; চতুর্থ স্থান: ৬ মিলিয়ন এবং পঞ্চম স্থান: ৪ মিলিয়ন।

ফটো সিরিজ বিভাগে: শীর্ষ তিনজন বিজয়ী প্রত্যেকে একটি করে স্মারক ফলক এবং যথাক্রমে ২০ মিলিয়ন, ১৫ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন তুমান নগদ  পুরস্কার হিসেবে পাবেন।

ভিডিও বিভাগে: - প্রামাণ্যচিত্র (ডকুমেন্টারি) বিভাগ: বিজয়ীরা একটি স্মারক ফলক এবং যথাক্রমে ২৫ মিলিয়ন, ২০ মিলিয়ন ও ১৫ মিলিয়ন তুমান  পুরস্কার পাবেন।

প্রতিবেদন (রিপোর্টেজ) বিভাগ: বিজয়ীরা একটি স্মারক ফলক এবং যথাক্রমে ১৫ মিলিয়ন, ১২ মিলিয়ন ও ১০ মিলিয়ন তুমান পুরস্কার পাবেন।

ভ্লগ বিভাগে: বিজয়ীরা একটি স্মারক ফলক এবং যথাক্রমে ১২ মিলিয়ন, ১০ মিলিয়ন ও ৮ মিলিয়ন তুমান পুরস্কার পাবেন।

পডকাস্ট বিভাগে: পডকাস্ট বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা যথাক্রমে একটি স্মারক ফলক এবং ২০ মিলিয়ন তুমান, ১৫ মিলিয়ন তুমান ও ১০ মিলিয়ন তুমান অর্থ পুরস্কার পাবেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) বিভাগের শীর্ষ প্রতিযোগীদের জন্য পুরস্কার: - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভাগে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অর্জনকারীগণ: প্রত্যেকে একটি স্মারক ফলক এবং যথাক্রমে ১০ মিলিয়ন তুমান, ৭ মিলিয়ন তুমান ও ৫ মিলিয়ন তুমান অর্থ পুরস্কার পাবেন।

ইভেন্টের বিশেষ বিভাগে শীর্ষ বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার - ঘোষিত দুটি বিভাগের (ট্র্যাক) আওতাধীন বিশেষ বিভাগের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০, ১৫ এবং ১০ মিলিয়ন তুমান।

জমা দেওয়ার সময়সীমা ও যোগাযোগের মাধ্যম আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শাহরিভার ৩১, ১৪০৫)-এর মধ্যে তাদের এন্ট্রি জমা দিতে পারেন।

এটিও করা যাবে "নাহনো আবনা আল-হোসাইন (আ.)" মিডিয়া ইভেন্টের অনলাইন চ্যানেল—বিশেষ করে মেসেজিং অ্যাপ ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কে (যেমন—টেলিগ্রাম, ইতা ও বালেহ) `nahno_abna_alhussain` হ্যান্ডেল—অথবা আবনা (ABNA) নিউজ এজেন্সির সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

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