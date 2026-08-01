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ইরানের অব্যবহৃত সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা রয়েছে।

১ আগস্ট ২০২৬ - ২০:১২
News ID: 1847555
ইরানের অব্যবহৃত সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা রয়েছে।

কেনিয়া পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বলেছেন: "সহস্রাব্দ-প্রাচীন সভ্যতা এবং সমৃদ্ধ ইরানি-ইসলামি সংস্কৃতির ধারক হিসেবে ইরানকে অসীম সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাময় এক শক্তিশালী জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের সাংস্কৃতিক পরামর্শক ‘কেনিয়া পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেমস ওদিয়াম্বোর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল উভয় পক্ষের মধ্যকার যৌথ সহযোগিতার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা—বিশেষ করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ও কেনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বইমেলাগুলোতে (যার মধ্যে রয়েছে এই বছরের শরতের শুরুতে আয়োজিত ‘নাইরোবি আন্তর্জাতিক বইমেলা’) অংশগ্রহণের বিষয়ে।

এই বৈঠকে জেমস ওডিয়াম্বো নাইরোবিতে অবস্থিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন; কারণ এই কেন্দ্রটিই তাঁকে তেহরান আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল—যে মেলায় কেনিয়া পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন কেবল অংশগ্রহণই করেনি, বরং তাদের ইরানি সমকক্ষদের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর করেছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সফরটি পেশাগত ও ব্যক্তিগত—উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত মূল্যবান ও ফলপ্রসূ একটি অভিজ্ঞতা ছিল।

ইরান সম্পর্কে কিছু পশ্চিমা গণমাধ্যমে যে চিত্র তুলে ধরা হয়, তার চেয়ে সেখানকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এ কথা উল্লেখ করে ওদিয়াম্বো বলেন: "ইরানের মানুষ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও আন্তরিক; প্রচলিত ধারণার বিপরীতে সেখানকার শহরগুলো বেশ উন্নত এবং সমাজব্যবস্থা সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী।"

তিনি আরও বলেন যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র; দেশটি নিজস্ব সক্ষমতা ও জনগণের ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে প্রতিরোধ ও অবিচলতার পরিচয় দিয়ে বিদেশি চাপ ও জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

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