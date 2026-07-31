নাজাফ ও কারবালায় আন্তর্জাতিক ‘কল অফ আল-আকসা’ সম্মেলন অনুষ্ঠিত + ছবিসহ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অতিথিদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই আয়োজনটি শুরু হয়; এরপর ‘জীবন্ত সাক্ষ্য: মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত সত্য ঘটনা’ (Living Testimonies: True Accounts from the Field) শীর্ষক একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
এই অধিবেশনে শহীদদের পরিবারবর্গ, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি, আহত ব্যক্তি এবং ফিলিস্তিনি সাংবাদিকরা অংশ নেন, যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি বিষয়ক প্রামাণ্য বিবরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের সুযোগ পান।
কর্মসূচি অব্যাহত রেখে অংশগ্রহণকারীরা নজফ-এ অবস্থিত আমিরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আঃ)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করেন; দ্বিতীয় দিনে, বিদেশী প্রতিনিধিদল ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করেন, যেখানে পবিত্র মাজারের তত্ত্বাবধায়ক তাঁদের স্বাগত জানান।
একটি ধর্মীয় ভাষণ এবং সম্মিলিত প্রার্থনার পর, নজফ থেকে কারবালা পর্যন্ত তীর্থযাত্রার পথে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পরিষেবা কেন্দ্র ‘নিদা আল-আকসা’ (আল-আকসার আহ্বান) *মওকিব*-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
ফিলিস্তিনি দাবির প্রতি সংহতি জোরদার করা এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলনটি সমাপ্ত হয়েছে।
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