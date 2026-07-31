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ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি:

হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে টোল আদায়ের কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

৩১ জুলাই ২০২৬ - ১৩:১৫
News ID: 1847118
হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে টোল আদায়ের কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর টোল আরোপের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এই পদক্ষেপকে অবৈধ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, মার্কিন সরকার অর্থনৈতিক লাভের জন্য আঞ্চলিক সংকটকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আনাদোলু এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, সাও পাওলোতে এক বক্তব্যে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া সমস্ত পণ্যচালানের ওপর শুল্ক আরোপের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

লুলা দা সিলভা এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেন: "যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় দেশ, যারা বছরের পর বছর ধরে জলদস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারা এখন নিজেরা জলদস্যুতে পরিণত হতে পারে না। হরমুজ প্রণালীতে কর বা টোল আরোপ করার কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেই। এই প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী; কারণ ইরানের ওপর দেশটির হামলার আগে এই আন্তর্জাতিক জলপথটি জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।"

বিশ্ব অর্থনীতিতে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন: "যুদ্ধের মাশুল সরাসরি মানুষের খাবারের পাতে গিয়ে পড়ে। তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে শিম, চাল, টমেটো ও পেঁয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের দামও বেড়ে যায়।"

হরমুজ প্রণালীতে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ পুনরায় শুরুর ঘোষণা এবং ওই জলপথ দিয়ে চলাচলকারী সব জাহাজ ও পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ ট্রানজিট ফি আরোপের কথা জানানোর পরই এই মন্তব্যগুলো করা হয়।

এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে, এই অস্থিতিশীল অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার খরচ এখান দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে আদায় করা ফি-র মাধ্যমেই মেটানো উচিত।

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