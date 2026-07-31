একটি ছোট আরব দেশ যেখানেই পা রাখে, সেখানেই রক্তপাতের চিহ্ন রেখে যায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেলমাজিদ তেবুন তিউনিসিয়া ও মালিতে কিছু আঞ্চলিক পক্ষের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
তিনি ঘোষণা করেছেন যে, প্রতিবেশী দেশগুলোর স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাঁর দেশ কঠোর ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে।
‘আরটি অ্যারাবিক’-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট তেবুন কোনো নির্দিষ্ট দেশের নাম উল্লেখ না করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটিকে একটি ‘ক্ষুদ্র রাষ্ট্র’ (mini-state) হিসেবে অভিহিত করেন এবং ওই আরব দেশটির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, দেশটি যেখানেই হস্তক্ষেপ করে, সেখানেই রক্তপাত ও সংঘাতের বীজ বপন করে।
মিশর ও সৌদি আরবের সাথে আলজেরিয়া একই অবস্থানে রয়েছে—এ কথা জোর দিয়ে তেবুন বলেন: "একটি ছোট দেশ অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে; তারা যেখানেই উপস্থিত হয়, সেখানেই রক্তপাত ঘটে।"
উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে—তেবুন তাঁর চিরাচরিত কূটনৈতিক রীতি মেনে কোনো নির্দিষ্ট দেশের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে বরং ‘দুওয়াইলা’ (একটি অবজ্ঞাসূচক শব্দ যার অর্থ ‘ক্ষুদ্র রাষ্ট্র’ বা ‘মিনি-স্টেট’) শব্দটি ব্যবহার করলেও—আলজেরিয়ার কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম বারবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং আলজেরিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টির অভিযোগ এনেছে।
আলজেরিয়ার কর্মকর্তারা বারবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে তিউনিসিয়াকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা, মালিতে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে সমর্থন এবং লিবিয়া ও সুদানে বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনেছেন।
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