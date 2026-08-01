বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশে আমাদের সাংস্কৃতিক সংলগ্ন অফিসের সহযোগিতায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সদস্যদের প্রচেষ্টায় ভাষার শিক্ষা কার্যক্রমের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সংলগ্ন মেহদি মোলায়ি আরানি বলেন, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বয়স ঠিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান। প্রবীণ শিক্ষকদের বহুবছরের কার্যক্রমের সম্মানে আয়োজিত এই উৎসবে বিভাগের শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি প্রমাণ করে যে এই সভ্যতাপূর্ণ ভাষাটি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মাঝে কত উচ্চমর্যাদার অধিকারী।
তিনি আরও বলেন, ফার্সি ভাষা কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ভৌগোলিক সীমানার ভাষা নয়। এটি সংস্কৃতি, পরিচয় ও সভ্যতার ভাষা এবং এই কারণে আমরা সকলেই ইরানি সভ্যতা অঞ্চলের এই বৃহৎ মানবিক ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত।
বাংলাদেশে ইরানের রাষ্ট্রদূত জালিল রাহিমি জাহানাবাদি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতায় বলেন, ফার্সি ভাষা শুধু যোগাযোগের ভাষা নয়। এটি এমন একটি ভাষা যার সাথে পরিচিতি মানবাধিকার, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার ৫ হাজার বছরের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।
ইরানের রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, ভাষা ও সাহিত্য একটি দেশের পরিচয় ও সংস্কৃতি। এই প্রেক্ষাপটে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য এবং ফেরদৌসির মহাকাব্যিক কবিতাগুলো সংরক্ষণ আমাদের ইরানিদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে আমরা আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি।
'শাহনামার মতো গ্রন্থে উল্লিখিত "চু ইরান নাবাশাদ তান-এ মান মাবাদ" (যদি ইরান না থাকে, তবে আমার অস্তিত্ব থাকুক না) এই পংক্তিগুলো শুধু ছন্দোবদ্ধ সাহিত্য নয়; বরং এটি আমাদের ইরানিদের হৃদয়ের ঘোষণাপত্র ও অন্তর্বিশ্বাসকে প্রকাশ করে।
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