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ট্রাম্প ইরানের সামরিক শক্তির ভয়ে চুক্তির কথা বলছে

৩ আগস্ট ২০২৬ - ২০:৫২
News ID: 1848301
ট্রাম্প ইরানের সামরিক শক্তির ভয়ে চুক্তির কথা বলছে

ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর এক জ্যেষ্ঠ সদস্য বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধী প্রেসিডেন্ট ইরানের সামরিক শক্তির ভয়ে আবারও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর জ্যেষ্ঠ সদস্য হিজাম আল-আসাদ ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অপরাধী ও সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফাঁপা হুমকি এবং বারবার পিছু হটার ঘটনাকে উপহাস করেছেন।

হিজাম আল-আসাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে লেখেন:

"অপরাধী ট্রাম্পকে তথাকথিত ‘শান্তির’ পথে যেতে বাধ্য করেছে একটি বাস্তবতা সম্পর্কে তার উপলব্ধি। তা হলো, মার্কিন সামরিক পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়েছে, তাদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়েছে এবং বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতা কমে গেছে। এর মধ্যেও ইরানের হাতে এখনও ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী, মার্কিন সম্পদ ও স্বার্থ এবং অঞ্চলটির জ্বালানি অবকাঠামো ও সম্পদের ওপর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করার মতো প্রবল সক্ষমতা রয়েছে।"

তিনি কটাক্ষ করে আরও জোর দিয়ে বলেন: "যখন সংঘাতের মূল্য বেড়ে যায়, তখন হুমকির ভাষা শান্তির ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

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