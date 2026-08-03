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আরবাঈন পদযাত্রা: পাম্বেগুয়া অঞ্চলের কাফেলা জারিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে+ছবিসহ।

৩ আগস্ট ২০২৬ - ২১:০১
News ID: 1848302
আরবাঈন পদযাত্রা: পাম্বেগুয়া অঞ্চলের কাফেলা জারিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে+ছবিসহ।

নাইজেরিয়ার পামবেগুয়া অঞ্চল থেকে জারিয়া শহর অভিমুখে শিয়া কাফেলার যে আরবাইন স্বরণে পদযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা দুতসেন ওয়াই শহরে তীর্থযাত্রীদের পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আয়াতুল্লাহ শেখ ইব্রাহিম ইয়াকুব যাকযাকি (আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)-এর অনুসারী শিক্ষার্থীদের একটি দল—যারা পামবেগুয়া অঞ্চল থেকে জারিয়ার উদ্দেশ্যে ‘আরবাঈন’ পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন— যাত্রা শুরুর পর প্রথম দিনের পথ পাড়ি দিয়ে ‘দুতসেন ওয়াই’ শহরে পৌঁছান এবং সেখানে রাতের বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি নেন।

যাত্রাপথে অংশগ্রহণকারীরা কবিতা ও শোকগাথা আবৃত্তির মাধ্যমে আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ৬১ হিজরিতে কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর পবিত্র পরিবারের ওপর ইয়াজিদের (তার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক) বাহিনীর চালানো নৃশংসতার স্মৃতিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান।

پایان نخستین روز پیاده‌روی اربعین کاروان منطقه پمبگووا به سوی زاریا

پایان نخستین روز پیاده‌روی اربعین کاروان منطقه پمبگووا به سوی زاریا

پایان نخستین روز پیاده‌روی اربعین کاروان منطقه پمبگووا به سوی زاریا

پایان نخستین روز پیاده‌روی اربعین کاروان منطقه پمبگووا به سوی زاریا

پایان نخستین روز پیاده‌روی اربعین کاروان منطقه پمبگووا به سوی زاریا

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