কারবালা: ইসলামী বিশ্বে সংকট ব্যবস্থাপনার একটি মডেল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই প্রবন্ধে কারবালার দৃশ্যে সংকট ব্যবস্থাপনার প্রভাব এবং আজকের সমাজের জন্য একটি মডেল হিসেবে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা এবং রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।
রক্তের কথায় সংকট
যখন ইতিহাস রক্তের পাতায় ভেসে ওঠে, তখন কারবালা কোনও ঘটনা নয়, বরং একটি "বিদ্যালয়"। আশুরার তীব্র তাপে, ইমাম হুসাইন (আ.) সংকট ব্যবস্থাপনার এমন শিক্ষা লাভ করেছিলেন যা আজ, চৌদ্দ শতাব্দী পরেও, মানব সমাজের জন্য একটি রক্ষাকারী ব্যবস্থা হিসেবে রয়ে গেছে।
এখানে, সংকট কেবল জলের অভাব এবং অবরোধ নয়; এটি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে "নেতৃত্ব" পরিমাপের একটি পরীক্ষা। আশুরার আগের দিনগুলিতে - মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত - ইমাম (আ.)-এর খুতবা এবং তাঁর সঙ্গী, শত্রু এমনকি পরিবারের সাথে তাঁর আচরণ, "সঙ্কট ব্যবস্থাপনার" একটি বিস্তৃত মডেল প্রদর্শন করে যা তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে: সচেতনতা, দায়িত্ব এবং কর্মে সৃজনশীলতা।আজকের পরিচালকদের, যারা বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন, তাদের এই মডেলটিকে আগের চেয়ে আরও বেশি করে পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
সংকটের পূর্বাভাস; বিজ্ঞ ও অবগত নেতৃত্বের শিল্প
কারবালার পথে পা রাখার আগে, ইমাম হুসাইন (আ.) মক্কায় তাঁর জ্বলন্ত খুতবায় ইয়াজিদের শাসনের সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:মানুষ পৃথিবীর দাস, এবং ধর্ম তাদের জিহ্বার আলোচনা (১)।
এর অর্থ হল ইমাম (আ.) এবং নেতার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যিনি বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই ঝড় দেখতে পান। আজকের পরিচালকদের এটাও শিখতে হবে যে সংকট হঠাৎ আসে না; তাদের লক্ষণ রয়েছে যে নেতা যদি "পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষণাত্মক" হন, তাহলে তিনি পদক্ষেপ নিতে পারেন।
আধুনিক ব্যবস্থাপনায়, এই পর্যায়টিকে "পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ" বলা হয়। তৎকালীন সমাজ - যা সম্পদ ও ক্ষমতার দাসত্বে আবদ্ধ ছিল - সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিয়ে ইমাম (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে ইয়াজিদের সাথে আপস সংকটের সমাধান করবে না, বরং দুর্নীতিকে আরও গভীর করবে।
এই একই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের ব্যবস্থাপকদের মনে করিয়ে দেয় যে কখনও কখনও "সঙ্কটের মুখে নীরবতা" নিজেই বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। বৃহৎ বিশ্বব্যাপী কম্পানিগুলি যারা তাদের ব্যবস্থাপকদের নৈতিক বিচ্যুতির কারণে ভেঙে পড়েছিল, তাদের কি এই একই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
আশুরার রাতে, ইমাম (আ.) তাঁর সাহাবীদের বললেন: “যার ইচ্ছা, সে রাতের অন্ধকারে যেতে পারে...” (২)। কিন্তু কেউ যায়নি। এই আনুগত্য আকস্মিক ছিল না; এটি ছিল আস্থা ও স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে নেতৃত্বের ফলাফল।
সংকটের আগে, ইমাম (আ.) তাঁর আচরণের মাধ্যমে দলে "ন্যায়বিচার"র অনুভূতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন - যেমন অবরোধের দিনগুলিতে সাহাবীদের মধ্যে সমানভাবে জল বন্টন করা। আজকের পরিচালকদের জানা উচিত: সংকটে দল গঠন পূর্ববর্তী আচরণের ফলাফল।
আশুরার রাতে, ইমাম (আ.) স্পষ্টভাবে ভূমিকাগুলি সংজ্ঞায়িত করেছিলেন: হযরত আব্বাস (আ.) পানির দায়িত্বে ছিলেন, যুহাইর ইবনে কাইন ছিলেন ডানপন্থীদের সেনাপতি, ইত্যাদি। যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রমের এই বিভাজন সংকট ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি। আজকের সংগঠনগুলিতে, অনেক ব্যর্থতা "অসঙ্গতি" এর কারণে ঘটে, যেখানে ইমাম (আ.) সবচেয়ে কঠিন মুহুর্তগুলিতেও ঐক্য বজায় রেখেছিলেন।
সংকটে যোগাযোগ: জ্বলন্ত ধর্মোপদেশ থেকে মিডিয়া কূটনীতি পর্যন্ত
আশুরার দিন ইমাম হুসাইন (আ.) শত্রু বাহিনীর সাথে অনেকবার বক্তব্য দিয়েছিলেন। এমনকি যখন তাঁর দিকে বর্শা তাক করা হয়েছিল, তখনও তিনি বলেছিলেন, "তুমি কি আমাকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেবে না?" (৩)।
এটিই সংকটের সময় যোগাযোগ পরিচালনার শিল্প।ইমাম (আ.) জানতেন যে যুদ্ধের চেয়ে সংলাপ এবং প্ররোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান ভালোভাবে করা যায়। আজ, পরিচালকদের শিখতে হবে যে সংকটে "নীরবতা" মানে কখনও কখনও পরাজয় মেনে নেওয়া।আশুরার দিনে ইমামের খুতবা - যেখানে "স্বাধীনতা" এবং "অপমান মেনে না নেওয়ার" উপর জোর দেওয়া হয়েছিল - একটি কৌশলগত মিডিয়া বার্তা ছিল। তিনি জানতেন যে এই কথাগুলি ইতিহাসে রয়ে যাবে এবং আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রাণিত করবে।
বর্তমান যুগে, সংকট ব্যবস্থাপকদের স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিডিয়া সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে, ঠিক যেমন ইমাম (আ.) ত্যাগের ভাষা দিয়ে তাঁর বার্তাকে অমর করে তুলেছিলেন।
কারবালা: আগামী দিনের নেতাদের জন্য এক আলোকবর্তিকা
কারবালায় সংকট ব্যবস্থাপনা কেবল একটি "কৌশল" ছিল না; এটি ছিল "নেতৃত্বের দর্শন"। ইমাম হুসাইন (আ.) বিশ্বকে শিখিয়েছিলেন যে সংকট মহান মানুষ তৈরি করে না, বরং তাদের প্রকাশ করে।
আজ, রাজনৈতিক থেকে অর্থনৈতিক সকল সংগঠনের নেতারা যদি ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠতে চান, তাহলে তাদের কারবালার শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে: দূরদর্শিতা, দল গঠন, স্পষ্ট যোগাযোগ এবং জবাবদিহিতা। ইতিহাস জুড়ে আশুরার লাল মাটি থেকে এই শিক্ষাগুলোই উজ্জ্বল।
সূত্র
১- বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড ৪৪, পৃ:-৩৮২।
২- মাকতালুল খোয়ারাযমি, খণ্ড ২, পৃ:-৪৫।
৩ - মাকতালুল মোকরেম, পৃ:-২০১।
