আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুহাম্মদ নাসের আল-আতেফি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী ইহুদিবাদী শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সকল স্তরে প্রস্তুত।
সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ প্রস্তুতিতে রয়েছে। শত্রুদের সকল চক্রান্ত অবশ্যই ব্যর্থ হবে।
ইহুদিবাদী সরকারের আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রী শহীদ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন: সরকারের এক বছরের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য আয়োজিত নিয়মিত কর্মশালায় "পরিবর্তন ও নির্মাণ" সরকারের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালিব আল-রাহভি এবং তার সহযোগী বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইহুদিবাদী শত্রুরা।
অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা ঘোষণা করছি যে গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মুজাহিদ আহমেদ গালিব আল-রাহভি এবং বেশ কয়েকজন সরকারি মন্ত্রীর শাহাদাতবরণ।
