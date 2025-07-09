মার্কিন সিনেটর: ট্রাম্প একজন "যুদ্ধাপরাধী" কে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফরের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন: "যখন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করা হচ্ছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়েছেন।
স্যান্ডার্স, ইহুদিবাদী শাসনের একজন কট্টর সমালোচক, জোর দিয়ে বলেন যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু "সমসাময়িক ইতিহাসের অন্যতম দানব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"
স্যান্ডার্স, যিনি আগে বলেছিলেন যে তিনি গাজার অপরাধে মার্কিন জড়িত থাকার ইতিহাস ভুলবেন না, নেতানিয়াহুর ওয়াশিংটন সফরের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে বলেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট "হোয়াইট হাউসে একজন যুদ্ধাপরাধীকে স্বাগত জানিয়েছেন।"
এই বিবৃতিগুলি এমন এক সময়ে এসেছে যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রাক্তন ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।
