গাজায় কেন যুদ্ধবিরতি হচ্ছে না

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের চাপ অব্যাহত রাখব এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখব। যেন তারা ইসরাইলি পক্ষকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দেয়।
নতুন এ প্রস্তাব মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের উপস্থাপিত উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, হামাস গত সপ্তাহে একটি চুক্তির রূপরেখা গ্রহণ করেছে বলে জানায় টাইমস অফ ইসরাইল। নতুন চুক্তিপত্র অনুযায়ী, হামাসের হাতে থাকা জীবিত ইসরাইলি বন্দীদের মধ্যে ১০ জনকে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির সময় মুক্তি দেয়া হবে।
কিন্তু এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি ইসরাইল। এর পরিবর্তে তারা হামাসকে ধ্বংস করে যুদ্ধ শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।
