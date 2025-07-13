পূর্ব কঙ্গোতে আইএস-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ৬৬ জনকে হত্যা করেছে

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে আইএস-এর সাথে যুক্ত বিদ্রোহীরা দেশটির পূর্বাঞ্চলে ৬৬ জনকে হত্যা করেছে।
কঙ্গোর স্থানীয় কর্মকর্তারা "ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস" (ADF) বিদ্রোহীদের, যারা আইএস-এর সাথে যুক্ত, ইরোমো অঞ্চলে বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা ও হত্যার জন্য দায়ী করেছেন।
উগান্ডার সীমান্তের ইরোমোতে স্থানীয় কর্মকর্তা মার্সেল পালোকো জানিয়েছেন যে ভুক্তভোগীদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং নিহতদের মধ্যে নারীও রয়েছে।
এছাড়াও, কিছু লোককে জিম্মি করা হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
পূর্ব কঙ্গোতে জাতিসংঘের কার্যালয়ের মুখপাত্র জঁ-টোবি ওকালা এই বেসামরিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে "রক্তক্ষয়ী স্নান" বলে অভিহিত করেছেন।
ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (ADF) একটি উগান্ডার গোষ্ঠী, যার আক্রমণের পরিধি পূর্ব কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।
ADF-এর জঙ্গিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। এই গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলা চালায়।
