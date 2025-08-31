  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

বিশ্বের মানুষ ইরানকে সমর্থন করে, পশ্চিমা মিডিয়া মিথ্যা বলছে।

৩১ আগস্ট ২০২৫ - ২১:১৯
News ID: 1722419
বিশ্বের মানুষ ইরানকে সমর্থন করে, পশ্চিমা মিডিয়া মিথ্যা বলছে।

"মোহাম্মদ", একজন আমেরিকান নাগরিক বলেন: "আমি ইরানের জনগণকে বলছি; বিশ্বের জনগণ তোমাদের সাথে আছে, এবং পশ্চিমা মিডিয়া সত্যকে ভিন্নভাবে দেখাচ্ছে।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "মোহাম্মদ" নামে একজন তরুণ আমেরিকান নাগরিক, একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে পড়াশোনা করার পর ধর্মীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে তিন বছর ধরে আরবাইন তীর্থযাত্রায় আসছে। ইমাম হুসেনের আরবাইন মিছিলে যাওয়ার পথে, সে "শহীদ ইব্রাহিম হাদী" এর সাংস্কৃতিক মিছিলের সাথে পরিচিত হয়।

শিয়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এবং বহু বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মুহাম্মদ আরবাইন তীর্থযাত্রা থেকে তার সঞ্চয় তার দেশে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, আজ, পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অগ্রভাগে রয়েছে, যা ইউরোপীয় দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে সত্য পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে গত দুই বছরের ঘটনাবলী, যার মধ্যে গাজার জনগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত, পশ্চিমা বিশ্বের মানুষকে এমন সত্য উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে যা পশ্চিমা, ইহুদিবাদী এবং আমেরিকান শাসকদের জন্য ক্ষতিকর।

তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে "সুবহানআল্লাহ" বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের অনেক মানুষ একটি বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সন্ধান করছে এবং যদি তাদের সাথে ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা অবশ্যই তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে। নিরাপত্তার কারণে, আমরা তার পুরো নাম এবং ছবি প্রকাশ করতে পারছি না।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha