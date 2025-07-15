বেলায়াতি: সমৃদ্ধকরণ ইরানের রেড লাইন

আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) অনুসারে, সর্বোচ্চ নেতার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা "আলী আকবর বেলায়াতি" পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী "সৈয়দ মহসিন নাকভি"-এর সাথে সাক্ষাতকালে এই সাক্ষাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, ইরান ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে গভীর, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার ও প্রসারের উপর জোর দিয়েছেন।
এই সাক্ষাতে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানের একটি বার্তা, সর্বোচ্চ নেতার পবিত্র উপস্থিতিতে পেশ করার জন্য, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেলায়াতির কাছে হস্তান্তর করেন।
উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
বেলায়াতি আঞ্চলিক ঘটনাবলী, বিশেষ করে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধ ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড এবং গাজায় এই শাসনের অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত করে এই অবৈধ পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে ইসলামী দেশগুলির ঐকমত্য ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ইহুদিবাদী শাসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিতে হামলা ও আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে ইরানের অবস্থানের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন।
ইরান, পাকিস্তান এবং ইরাকের মধ্যে আরবাঈন অনুষ্ঠানের আয়োজনে ত্রি-পক্ষীয় সহযোগিতা সম্পর্কে, উভয় পক্ষই এই বিষয়ে স্বাগত জানিয়েছে এবং সমন্বয় জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।
বেলায়াতি আরবাঈন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের ব্যাপক উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "পাকিস্তানের মুসলিম জনগণ ইরানের মধ্য দিয়ে ইরাকে ভ্রমণ করে এবং এই বিশাল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে; এই কাজটি, সহযোগিতার প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিকতা দেওয়ার পাশাপাশি, তিনটি দেশের মধ্যে ব্যাপকতর মিথস্ক্রিয়ার সূচনা হতে পারে।"
সর্বোচ্চ নেতার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা তার বক্তব্যের একটি অংশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে মুসলমানরা ভারতকে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত করতে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। সর্বোচ্চ নেতাও বিপ্লবের আগে এই বিষয়ে একটি বই রচনা ও প্রকাশ করেছেন।"
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন ককেশাস অঞ্চল এবং আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে: "আজারবাইজানের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তবে একই সাথে মনে রাখতে হবে যে আজারবাইজানের সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যা ইসলামী বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক। এর মধ্যে রয়েছে গোলানি এবং ইহুদিবাদী শাসনের মধ্যে মধ্যস্থতা এবং ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগণের বিরুদ্ধে এই শাসনের অপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসরাইলে তেল রপ্তানি। আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে কেন এই পদক্ষেপগুলি, যা মুসলিম এবং ইসলামী দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক, নেওয়া হচ্ছে?"
সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কেও বলেছেন: "আমরা এমন আলোচনার বিরোধিতা করি না যা পূর্বশর্ত ছাড়াই এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের রেড লাইনগুলি বজায় রেখে হয়। তারা বলে যে ইরানকে সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করতে হবে, যখন এই বিষয়টি আমাদের রেড লাইনগুলির মধ্যে একটি, এবং যদি আলোচনা সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এমন কোনো আলোচনা হবে না।"
তিনি আরও মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে "অসংগতিপূর্ণ এবং অবিশ্বস্ত" বলে বর্ণনা করেছেন।
বিপ্লবের নেতার উপদেষ্টা বলেছেন যে "সমৃদ্ধকরণ আমাদের রেড লাইনগুলির মধ্যে একটি, এবং যদি আলোচনা সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এমন কোনো আলোচনা হবে না।"
