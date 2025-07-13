  1. Home
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বরতা থামছেই না।

১৩ জুলাই ২০২৫ - ২০:৪৩
গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা চলছেই একদিনে ১৩৯ ফিলিস্তিনিকে হত্যা ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত ২৪ ঘণ্টায় অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোতে ১৩৯ জন ফিলিস্তিনির লাশ আনা হয়েছে। একই সময় অন্তত ৪২৫ জন আহত হয়ে চিকিৎসা নিতে এসেছেন। রবিবার (১৩ জুলাই) এক বিবৃতিতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সাহায্য পেতে গিয়ে ২৮ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। যার ফলে সাহায্য চাইতে গিয়ে এখন পর্যন্ত নিহতের মোট সংখ্যা ৮৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

সবশেষ নিহত মিলিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা যুদ্ধে কমপক্ষে ৫৮ হাজার ২৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫২০ জনে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, অনেক ভুক্তভোগী এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন। উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

