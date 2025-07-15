ইরাকের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে আরবাঈন পদযাত্রা শুরু

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, ১৪৪৭ হিজরি সনে হোসেইনি আরবাঈন পদযাত্রা ইরাকের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান রাস আল-বিশা এলাকা থেকে অর্থাৎ ফাও থেকে কারবালার দিকে শুরু হয়েছে।
তীব্র সূর্যতাপ এবং অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার মধ্যে হোসেইনি আরবাঈনের জিয়ারতকারীরা স্বাধীনচেতাদের কিবলার দিকে তাদের পদযাত্রা শুরু করেছেন।
রাস আল-বিশা থেকে কারবালার দূরত্ব ৬০০ কিলোমিটারের বেশি এবং এই দিনগুলোতে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিয়ারতকারীরা হোসেইনি আরবাঈন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পায়ে হেঁটে কারবালা যাচ্ছেন।
উল্লেখ্য, পদযাত্রা বা আরবাঈন পদযাত্রা একটি শিয়া ধর্মীয় প্রথা যা ২০ সফর (আরবাঈন হোসেইনি)-এর পূর্ববর্তী দিনগুলোতে কারবালার দিকে আরবাঈন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই পদযাত্রা ইরাকের বিভিন্ন স্থান এবং ইরানের কিছু শহর থেকে পরিচালিত হয় এবং পদযাত্রার পথ বরাবর তীর্থযাত্রীদের আতিথেয়তার জন্য স্থান রয়েছে, যাকে মোকেব বলা হয়।
