  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

গাজার সমর্থনে ইয়েমেনি মানবিক ঝড় + ছবি।

১২ জুলাই ২০২৫ - ০১:০৪
News ID: 1706759
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনি মানবিক ঝড় + ছবি।

একটি বিশাল মিছিলের মাধ্যমে, ইয়েমেনিরা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং ইহুদিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের প্রতি তাদের সমর্থন জোরদার করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনিরা গাজার সমর্থনে একটি মানবিক ঝড় শুরু করেছে।

আজ সানার আল-সাবাইন স্কয়ারে গাজার সমর্থনে বিপুল সংখ্যক ইয়েমেনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

یمن4.jpg

►"মিছিলকারীরা জোর দিয়ে বলেন

♦"আমরা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ অভিযান এবং শত্রুর গভীরে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য অভিনন্দন জানাই।

♦আমরা সাম্প্রতিক নৌ অভিযানকে অভিনন্দন জানাই যা ইয়েমেনের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভেঙে শত্রুর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।

یمن3.jpg

►"বিবৃতিতে বলা হয়েছে

♦"আমাদের দেশের উপর ইহুদিবাদী শত্রুর সাম্প্রতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।

♦গাজায় জঙ্গিদের অভিযান এবং মারাত্মক অতর্কিত হামলা অব্যাহত থাকবে।

♦"আমরা পিছু হটব না, আমরা ক্লান্ত হব না, এবং আমরা আমাদের অবস্থান ত্যাগ করব না, যতই কষ্ট এবং অসুবিধা আসুক না কেন।

♦ধৈর্য এবং অবিচলতা, ঈশ্বরের উপর আস্থা সহ, প্রতিশ্রুত বিজয়ের একমাত্র উপায়।

Your Comment

You are replying to: .
captcha