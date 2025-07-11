গাজার সমর্থনে ইয়েমেনি মানবিক ঝড় + ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনিরা গাজার সমর্থনে একটি মানবিক ঝড় শুরু করেছে।
আজ সানার আল-সাবাইন স্কয়ারে গাজার সমর্থনে বিপুল সংখ্যক ইয়েমেনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।
►"মিছিলকারীরা জোর দিয়ে বলেন
♦"আমরা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ অভিযান এবং শত্রুর গভীরে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য অভিনন্দন জানাই।
♦আমরা সাম্প্রতিক নৌ অভিযানকে অভিনন্দন জানাই যা ইয়েমেনের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভেঙে শত্রুর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।
►"বিবৃতিতে বলা হয়েছে
♦"আমাদের দেশের উপর ইহুদিবাদী শত্রুর সাম্প্রতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।
♦গাজায় জঙ্গিদের অভিযান এবং মারাত্মক অতর্কিত হামলা অব্যাহত থাকবে।
♦"আমরা পিছু হটব না, আমরা ক্লান্ত হব না, এবং আমরা আমাদের অবস্থান ত্যাগ করব না, যতই কষ্ট এবং অসুবিধা আসুক না কেন।
♦ধৈর্য এবং অবিচলতা, ঈশ্বরের উপর আস্থা সহ, প্রতিশ্রুত বিজয়ের একমাত্র উপায়।
Your Comment