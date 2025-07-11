ইহুদিবাদীদের মোকাবেলায় হিজবুল্লাহর প্রস্তুতি; লেবাননের নিরাপত্তার গ্যারান্টর শেখ নাইম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আহমদ আল-শামি ইয়েমেনি বিশেষজ্ঞ বলেন:লেবাননের হিজবুল্লাহর প্রথম প্রজন্মের নেতাদের একজন শেখ নাইম কাসেমের ইহুদিবাদ বিরোধী অবস্থান দৃঢ়। তার মতে, ইহুদিবাদী সরকারকে দক্ষিণ লেবানন দখলের কারণে নয়, বরং ফিলিস্তিন এবং জেরুজালেম দখলের কারণে দখলদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম তার সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলিতে হিজবুল্লাহর লাল রেখাগুলি স্পষ্ট করেছেন। তিনি লেবাননের অভ্যন্তরীণ ভাষায় সরকারকে শক্তিশালী করার একটি কারণ হিসেবে প্রতিরোধের অবস্থান উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।
শেখ নাইম কাসেমের সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং অবস্থান সম্পর্কে একজন ইয়েমেনি বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "শেখ নাইম কাসেমের সাম্প্রতিক বক্তব্য লেবাননের জাতীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টর, এবং দেশের স্বাধীনতা প্রতিরোধের অস্ত্র সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে।"
লেবাননের ভেতরে যারা প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার কথা বলে, তারা ইহুদিবাদী সরকারের মতোই একই খাদে পড়ে আছে। তিনি আরও বলেন: "শেখ নাইম কাসেমের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকার যে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, তা রাজনীতির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।"
হিজবুল্লাহকে মেরামত ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। শেখ নাইমের সাম্প্রতিক মন্তব্যের অর্থ হল হিজবুল্লাহ তার শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়ার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে তারা সরাসরি ইহুদিবাদী শত্রুর মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।
Your Comment