গাজায় প্রতিরোধের দুটি অভিযানে ৩ জন জায়নবাদী সেনা নিহত

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, জায়নবাদী শাসনের সংবাদ সূত্রগুলো আজ সোমবার গাজা উপত্যকার দুটি এলাকায় একটি নিরাপত্তা ঘটনার খবর দিয়েছে, যার একটি গাজা শহরের পূর্বে এবং অন্যটি উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত খান ইউনিসে ঘটেছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের জায়নবাদী শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান ও মরণঘাতী আক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে।
গতকাল জায়নবাদী শাসনের একটি গণমাধ্যম এই শাসনের একটি নিরাপত্তা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের সফল অভিযানগুলোর কথা স্বীকার করেছে এবং যোগ করেছে যে হামাস সংঘর্ষে নতুন কৌশল অর্জন করেছে এবং এটিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্য একটি বড় এবং ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
জায়নবাদী শাসনের গণমাধ্যমগুলো, এই শাসনের সেনাদের সংখ্যা সম্পর্কে কঠোর সেন্সরশিপের ছায়ায়, আজ গাজা উপত্যকায় আজকের সংঘর্ষে এই শাসনের তিন সেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন সেনা আহত হওয়ার খবর দিয়েছে।
উল্লেখিত গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে, গাজা উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত খান ইউনিসে ইসরায়েলি বাহিনীর সেনাদেরকে একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রকেট দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
হামাস আন্দোলনের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেড ঘোষণা করেছে যে, এই ব্রিগেডের যোদ্ধারা গাজা উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিস শহরের উত্তরে পঞ্চম সড়কের মোড়ের কাছে একটি জায়নবাদী সেনা বহনকারী "নিম্র" (বাঘ) টাইপের সামরিক যানকে "ইয়াসিন ১০৫" রকেট দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
আল-কাসসাম ব্রিগেডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, জায়নবাদী শাসনের হেলিকপ্টারগুলো ওই এলাকায় তাদের সেনাদের স্থানান্তরের জন্য অবতরণ করেছে।
