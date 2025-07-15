গ্রিসের বন্দর শ্রমিকরা জায়নবাদী শাসনে পণ্য পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে

আহলুলবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (ABNA) অনুসারে, গ্রিসের পিরিয়াস বন্দরের শ্রমিকরা সোমবার দখলকৃত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে সামরিক ইস্পাতের একটি চালান খালাস করতে বাধা দিয়েছে।
বন্দরের ২ ও ৩ নম্বর জেটিতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে, ইউনিয়ন সদস্যরা, যাদের সাথে ফিলিস্তিনপন্থী কর্মী, বামপন্থী দল এবং গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির (KKE) আইনপ্রণেতারাও যোগ দিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছেন যে তারা এই বন্দরকে জায়নবাদী শাসনের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের গণহত্যায় সহায়তার ঘাঁটিতে পরিণত হতে দেবে না।
গ্রিসের বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান মার্কোস বেকরিস বলেছেন: "আমরা এই বন্দরকে আমেরিকা, ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঘাঁটিতে পরিণত হতে দেব না। আমাদের লক্ষ্য হলো বাস্তবে এই মালামাল খালাস বন্ধ করা এবং ইসরায়েলে এই মরণঘাতী চালান পরিবহন রোধ করা। আমরা আমাদের হাত রক্তে রঞ্জিত করব না, আমরা সহযোগী হব না এবং একই সাথে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুও হব না।"
