আহলুলবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ABNA) অনুসারে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর, যিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক অবৈধ পদক্ষেপের মাধ্যমে ১৯৬৭ সাল থেকে দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের সাথে রুবিও আলবানিজের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন, যা আবারও জায়নবাদী শাসনকে তার অপরাধের জন্য জবাবদিহিতা থেকে দায়মুক্তির গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের সংকল্প প্রদর্শন করে।
এই অবৈধ পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার কর্মীদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে এবং এটিকে একটি নৈতিক বিপর্যয় হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ফ্রান্সেসকা আলবানিজ গত বিশ মাস ধরে গাজায় জায়নবাদী শাসনের অপরাধ প্রকাশে তার পেশাদার নীতির প্রতি অবিচলতা এবং সাহসের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন। তার প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে "একটি গণহত্যার শরীরতত্ত্ব" (Anatomy of a Genocide) শিরোনামের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটিও রয়েছে, ফিলিস্তিনে মানবাধিকারের পদ্ধতিগত লঙ্ঘন প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
আলবানিজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জাতিসংঘের সনদ, জাতিসংঘের বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতা বিষয়ক কনভেনশন এবং জাতিসংঘের সদর দফতর চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন। এই পদক্ষেপ জাতিসংঘের মানবাধিকার মিশনের পথে ইচ্ছাকৃত বাধা সৃষ্টি হিসাবেও বিবেচিত হয়। যেহেতু এই নিষেধাজ্ঞাগুলি জায়নবাদী শাসন এবং যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার অন্যান্য অপরাধীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছে, তাই এটি গণহত্যা প্রতিরোধ কনভেনশনের অধীনে (যে অভিযোগের জন্য ইসরায়েল বর্তমানে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে বিচারের সম্মুখীন) এবং ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের প্রথম অনুচ্ছেদের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েল কর্তৃক এই কনভেনশনগুলির প্রতি সম্মান নিশ্চিত করতে বাধ্য করে।
এছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ, যা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের বিরুদ্ধে অবৈধ নিষেধাজ্ঞার সাথে স্পষ্টভাবে যুক্ত, রোম সংবিধির (১৭ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে গৃহীত) ৭০ (১) (গ) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়, যা ন্যায়বিচার প্রয়োগের বিরুদ্ধে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে। এই অনুচ্ছেদ আলবানিজকে মার্কিন সরকারের অবৈধ আচরণের শিকার হিসাবে ক্ষতিপূরণের অধিকার দিতে পারে। এছাড়াও, রুবিওর আপত্তিকর মন্তব্য, যা "দুরভিসন্ধি" এবং "সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট অবহেলা" দ্বারা সঙ্গত ছিল, বিবেচনা করে, আলবানিজ এই নিষেধাজ্ঞা এবং মন্তব্যের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ও সুনামহানীর জন্য মার্কিন আদালতে দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারেন।
আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) এই নিষেধাজ্ঞাগুলির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে, কারণ ১৯৪৬ সালের কনভেনশন অনুসারে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকদের কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনাক্রম্যতা বিশেষ প্রতিবেদকদের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা ও অ-হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায়, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য নিষেধাজ্ঞাগুলির নিন্দা করেছে এবং সেগুলির প্রত্যাহার এবং আলবানিজ ও জাতিসংঘের উপর আরোপিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে। একাধিক বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে মার্কিন সরকারের এই অবৈধ পদক্ষেপ কেবল আলবানিজ এবং জাতিসংঘের কণ্ঠরোধ করার তার লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হবে না, বরং জায়নবাদী শাসনের অপরাধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধকে আরও শক্তিশালী করবে।
ফিলিস্তিনের সাথে বিশ্বব্যাপী সংহতি আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে এবং মানবাধিকার কর্মী ক্রেইগ মোখিবার যেমন জোর দিয়েছেন, মার্কিন সরকারের এই লজ্জাজনক পদক্ষেপ কেবল আলবানিজের মতো ন্যায়বিচার সমর্থকদের সংকল্পকে জায়নবাদী শাসনের যুদ্ধাপরাধ, বর্ণবৈষম্য এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে আরও শক্তিশালী করবে।
