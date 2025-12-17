  1. Home
বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের অংশগ্রহণে করাচিতে জাঁকজমকপূর্ণ "খাতুনে জান্নাত" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৩:০৯
News ID: 1763174
এই সম্মেলনটি পাক মহররম অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক নিশতার পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল/ হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর জীবনকে নারী ও যুবসমাজের জন্য একটি বাস্তব আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর পবিত্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "খাতুনে জান্নাত"-এর মহা সম্মেলন করাচির নিশতার পার্কে পাক মুহররম অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে করাচির বিভিন্ন স্থান থেকে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিক, ধর্মগুরু, প্রচারক এবং ক্বারীগণ ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর মহৎ চরিত্র ও মহান গুণাবলী ব্যাখ্যা করা এবং ইসলামী উম্মাহতে নারীর অনুকরণীয় ভূমিকা তুলে ধরার লক্ষ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের জাফরিয়া জোটের প্রধান আল্লামা সৈয়দ শাহানশাহ হুসাইন নাকাভি, হযরত আব্বাস (আ.)-এর মাজারের ইমামতি শেখ সালাহ আল-কারবালাই, বিশিষ্ট সুন্নি আলেম আল্লামা আসগর দারস, মুফতি ফজল হামদর্দ এবং আরও একদল আলেম ও চিন্তাবিদ বক্তব্য রাখেন।

বিভিন্ন ইসলামী সম্প্রদায়ের বক্তারা হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর পবিত্র জীবনকে নারী ও তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত আদর্শ বলে মনে করেন এবং সতীত্ব, বিনয়, ধৈর্য, ​​জ্ঞান এবং সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্বের উপর জোর দেন।

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান যুগে হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর জীবন পরিবারের ভিত্তি মজবুত করার, সন্তান লালন-পালন করার এবং সমাজ সংস্কারের জন্য ব্যাপক ও কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী উম্মাহর বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি, বিশেষ করে নারীদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিষয়গুলিও পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ফাতেমীয় (সা.আ.)-এর জীবনের আলোকে বাস্তব সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছিল।

