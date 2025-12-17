https://bn.abna24.com/xjZn7১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:৫০ News ID 1763172 সংবাদ পরিষেবা মধ্য এশিয়া সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা মধ্য এশিয়া সংবাদ হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাশ্মীরে " ফাতেমি সিরাত" কর্মশালার আয়োজন+ছবিসহ। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:৫০ News ID: 1763172 হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, কাশ্মীরের বুদগাম অঞ্চলে আয়াতুল্লাহ ইউসুফের কুরআনী স্কুলে ফাতেমি জীবনধারা উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। Tags হযরত যাহরা (সা.আ.) কাশ্মীর জন্মবার্ষিকী ফাতেমি সিরাত কর্মশালা
Your Comment