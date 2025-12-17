  1. Home
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাশ্মীরে " ফাতেমি সিরাত" কর্মশালার আয়োজন+ছবিসহ।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:৫০
News ID: 1763172
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, কাশ্মীরের বুদগাম অঞ্চলে আয়াতুল্লাহ ইউসুফের কুরআনী স্কুলে ফাতেমি জীবনধারা উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

