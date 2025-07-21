আরাকচি: ৩টি ইউরোপীয় দেশের বাতিলকৃত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করার যেকোনো প্রচেষ্টা অবৈধ

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৈয়দ আব্বাস আরাকচি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ প্রতিনিধি কায়া কাল্লাস এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে একটি চিঠিতে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন তিনটি ইউরোপীয় দেশের JCPOA এবং নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ প্রস্তাব (২০১৫ সালে গৃহীত) এর প্রক্রিয়াগুলো সক্রিয় করার জন্য কোনো আইনি, রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা নেই।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠির সম্পূর্ণ পাঠ্য নিচে দেওয়া হলো:
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে
মহামহিম,
ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যের (E3) সাম্প্রতিক দাবি অনুযায়ী, তারা যৌথ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা (JCPOA) এর ৩৬ ও ৩৭ অনুচ্ছেদ বা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ প্রস্তাবের (২০১৫) ১১ থেকে ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (DRM) সক্রিয় করার এবং পূর্বে বাতিলকৃত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলো পুনরায় প্রয়োগ করার অধিকার বজায় রাখার কথা বলেছে। আমি এই চিঠিটি লিখছি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, কারণ E3 এর এই ধরনের বিবৃতি এবং কর্মগুলি তাদের ২২৩১ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব (২০১৫), JCPOA এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতার স্পষ্ট লঙ্ঘন।
যেহেতু JCPOA স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে ঐতিহ্যগত চুক্তির পক্ষ হিসাবে নয়, বরং "অংশগ্রহণকারী" হিসাবে উল্লেখ করে, যা এই চুক্তির প্রকৃতিকে একটি কর্মপরিকল্পনা হিসাবে নির্দেশ করে, একটি চুক্তি হিসাবে নয়, তাই অংশগ্রহণের অবস্থা একটি গতিশীল শর্ত যা সদিচ্ছা সহকারে মেনে চলার উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে চুক্তির বিধানগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি চলমান ভূমিকা পালন করা অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু E3 কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবস্থানগুলি JCPOA-তে অংশগ্রহণের সাথে মৌলিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (DRM) বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাগুলির যেকোনো আশ্রয় বাতিল এবং অবৈধ।
দুর্ভাগ্যবশত, এই একই বেআইনি আচরণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির উচ্চ প্রতিনিধির মাধ্যমে, যিনি JCPOA-এর সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করেন, স্পষ্ট ছিল। এই উদ্বেগজনক প্রবণতা, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) এর অধীনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অসৎ আচরণের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ, এমন বিবৃতি দ্বারা অনুষঙ্গী হয়েছে যা ২২৩১ প্রস্তাব (২০১৫) এবং JCPOA-এ প্রদত্ত প্রক্রিয়াগুলির অপব্যবহার করার এবং ২২৩১ প্রস্তাব (২০১৫) দ্বারা বাতিলকৃত প্রস্তাবগুলি পুনরায় প্রয়োগ করার অভিপ্রায় নির্দেশ করে।
২০২১ সালের ২০ জুলাই-এর চিঠি এবং এর সংযুক্তি (A/S/2021/669), যা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে লিখেছিলেন, সহ অসংখ্য চিঠিপত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একাধিক আইনি, পদ্ধতিগত এবং মৌলিক কারণে E3/EU JCPOA বা ২২৩১ প্রস্তাবের অধীনে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (DRM) আইনত অবলম্বন করতে পারে না।
২০১৯ সালের ২৫ জুন, ২০১৯ সালের ১৭ জুলাই, ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি এবং ২০২০ সালের ১০ মার্চের আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্রে যেমনটি জোর দেওয়া হয়েছে, ইরান পূর্বে ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতা মোকাবেলায় বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সক্রিয় করেছিল এবং এটি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছে, এবং তাই E3/EU কর্তৃক পরবর্তী যেকোনো আশ্রয় অগ্রহণযোগ্য।
১. JCPOA এর ৩৬ অনুচ্ছেদের আইনি ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি থেকে অবৈধভাবে প্রত্যাহার এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনরায় আরোপ করার পর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ২০১৮ সালের ১০ মে JCPOA এর ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া (DRM) সক্রিয় করে। যদিও ইরানের অবিলম্বে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করা বন্ধ করার অধিকার ছিল, তবে তারা সদিচ্ছার সাথে কাজ করে এবং তাদের ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা স্থগিত রাখে যাতে E3/EU তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করার সুযোগ পায়। এই সহনশীলতা JCPOA সমন্বয়কের কাছে প্রেরিত চিঠিগুলিতে বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ইরান বারবার E3/EU এর ব্যর্থতার ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট করেছে।
৬ নভেম্বর ২০১৮-এর চিঠি: ইরান E3/EU কর্তৃক বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতা সংক্রান্ত তাদের অভিযোগ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে এবং স্পষ্ট করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহার সত্ত্বেও, E3/EU এর ইরানের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি স্বাধীন বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতাগুলির, বিশেষ করে সাধারণ ব্যাংকিং ও আর্থিক চ্যানেলের ক্ষেত্রে, পূরণে ব্যর্থতা চুক্তির কার্যকারিতাকে দুর্বল করে দিয়েছে।
৮ মে ২০১৯-এর চিঠি: ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে সমন্বয়ককে জানায় যে, তারা DRM প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এবং তাদের ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা শুরু করবে। E3/EU এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য যৌথ কমিশনের বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, ইরানের কোনো মৌলিক উদ্বেগ, যেমন প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক ও আর্থিক চ্যানেলগুলির পুনরুদ্ধার, সমাধান করা হয়নি।
পরবর্তী চিঠিপত্রে – ২০১৯ সালের ২৫ জুন এবং ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারির চিঠি সহ – এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইরান কেবল সদিচ্ছার সাথে ৩৬ অনুচ্ছেদটি কয়েকবার সক্রিয় করেনি, বরং EU কর্তৃক বাধ্যবাধকতাগুলির ক্রমাগত পূরণে ব্যর্থতা পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেরও অনুরোধ করেছে। ইরান, যারা এই ক্ষেত্রে JCPOA এর প্রয়োজনীয়তারও বাইরে চলে গিয়েছিল, জোর দিয়ে বলছে যে, E3/EU এর একই অনুচ্ছেদ সক্রিয় করার যেকোনো নতুন প্রচেষ্টা JCPOA এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত ন্যায্যতা ও সদিচ্ছার মৌলিক নীতিগুলির পরিপন্থী।
২. JCPOA প্রক্রিয়া সক্রিয় করার জন্য E3 এর আইনি ক্ষমতার অভাব
আন্তর্জাতিক আইনে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, যে পক্ষ তার বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হয়, সে সেই চুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারে না যা সে লঙ্ঘন করেছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) নামিবিয়া পরামর্শমূলক মতামত (১৯৭১) এ বলেছে যে, যে পক্ষ তার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে বা কার্যকর করে না, সে সেই সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত অধিকারগুলি বজায় রাখার দাবি করতে পারে না।
ক) E3/EU দ্বারা বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতা: অসংখ্য চিঠিপত্রে, বিশেষ করে JCPOA যৌথ কমিশনের সমন্বয়কের কাছে প্রেরিত ২০১৯ সালের ১৭ জুলাই এবং ২০২০ সালের ১০ মার্চের চিঠিপত্রে, ইরান E3/EU দ্বারা বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: JCPOA এর দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ৩, ৪ এবং ৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নেওয়ার প্রভাব বজায় রাখতে ব্যর্থতা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অভিনেতাদের রক্ষা করার জন্য কোনো কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে ব্যর্থতা; এবং ইরানের সাথে বৈধ বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টা। এই অনির্ধারিত লঙ্ঘনগুলি DRM সক্রিয় করার জন্য E3 এর আইনি ভিত্তি দুর্বল করে।
খ) নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ প্রস্তাব (২০১৫): এই প্রস্তাব JCPOA কে অনুমোদন করেছে এবং স্বেচ্ছাসেবী ও অবৈধভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি পুনরায় আরোপ করা রোধ করার জন্য একটি সাবধানে বহু-পর্যায়ের প্রক্রিয়া তৈরি করেছে। DRM সক্রিয় করা, বাধ্যবাধকতা পূরণে ইরানের নথিভুক্ত অভিযোগগুলিকে উপেক্ষা করে, সকল পক্ষের দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ আনুগত্য নিশ্চিত করার এই প্রস্তাবের লক্ষ্যের পরিপন্থী।
৩. ইরানের সদিচ্ছাপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং E3 কর্তৃক বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের পর, ইরান এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখিয়েছে এবং কেবল তখনই JCPOA এর ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধীরে ধীরে তার ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করে। ২০১৯ সালের ২৫ জুনের চিঠিতে যেমনটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইরান E3/EU এর পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য বারবার অনুরোধ করার পরেই ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করে। এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:
ক) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক: ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এবং E3/EU এর দ্বারা ইরানি জনগণের জন্য প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতা পর্যালোচনার জন্য JCPOA যৌথ কমিশনের একটি জরুরি বৈঠক ডাকার অনুরোধ করেছিল। যদিও ২০১৮ সালের ৬ জুলাই এবং ২৪ সেপ্টেম্বর বিবৃতি জারি করা হয়েছিল, তবে E3/EU তেল রপ্তানি সহজ করা এবং ব্যাংকিং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মতো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদক্ষেপগুলি পূরণ করেনি।
খ) বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার বিস্তারিত প্রমাণ প্রদান: ইরানের চিঠিগুলি বারবার এমন ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছে যেখানে E3, তাদের স্বাধীন বাধ্যবাধকতাগুলি কার্যকর করার পরিবর্তে, তাদের নিজস্ব নীতিগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চাপ অভিযানের সাথে সমন্বিত করেছে।
এই বাধ্যবাধকতাগুলির সাথে অসঙ্গতি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইরানি বাজার ছেড়ে চলে যায় বা তাদের পরিষেবাগুলি সীমিত করে, যা ইঙ্গিত করে যে JCPOA এ প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি বাস্তবায়িত হয়নি।
গ) আলোচনার অনুরোধ: ২০২০ সালের ১০ মার্চের চিঠিতে আবারও ইরানের আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ইচ্ছার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যে কোনো স্তরে, যাতে বৈধভাবে এবং JCPOA এর ৩৬ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে গৃহীত ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থাগুলি থেকে ফিরে আসা যায়। তবে E3 "আরও ভালো চুক্তি" বা "দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো"-এর কথা উল্লেখ করে চলেছে যা JCPOA এর আওতার বাইরে এবং ২০১৫ সালে আলোচনা করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত সময়সূচির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।
উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে:
১. ইরান DRM প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান JCPOA এর ৩৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত পদক্ষেপ সদিচ্ছার সাথে শুরু করেছে এবং শেষ করেছে। ইরান, কোনো আনুপাতিক ক্ষতিপূরণ না পেয়ে, ব্যাপক চিঠিপত্র, মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং আনুষ্ঠানিক সতর্কতার পরেই আনুপাতিক ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা শুরু করে। E3 এর পক্ষ থেকে একই প্রক্রিয়া পুনরায় খুলতে বা হেরফের করার যেকোনো পরবর্তী প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য।
২. E3 এর আইনি ক্ষমতার অভাব রয়েছে: যেহেতু E3/EU নিজেরাই প্রধান বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার মধ্যে বাণিজ্য সহজ করা, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বহির্মুখী প্রভাব রোধ করা এবং ২০১৮ সালের মন্ত্রী পর্যায়ের বিবৃতিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করা অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের ইরানের বিরুদ্ধে DRM প্রক্রিয়া সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব রয়েছে।
৩. প্রক্রিয়ার অপব্যবহার: এই পরিস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞাগুলির অবিলম্বে প্রত্যাবর্তনের সক্রিয় করার প্রচেষ্টা, প্রতিষ্ঠিত ঘটনা এবং পূর্ববর্তী চিঠিপত্রগুলি উপেক্ষা করে, প্রক্রিয়াটির অপব্যবহারের উদাহরণ যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, E3/EU ইসরায়েলি শাসনের এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রীতিকর এবং বেপরোয়া আগ্রাসনগুলিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে, সমর্থন করেছে এবং সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে – যা ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক আলোচনার ঠিক মাঝখানে ঘটেছিল – IAEA সুরক্ষার অধীনে থাকা পারমাণবিক স্থাপনা এবং আবাসিক এলাকার বিরুদ্ধে, যার ফলে অসংখ্য নারী ও শিশু নিহত হয়েছে, পাশাপাশি বিজ্ঞানী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কমান্ডারদের ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং E3 এর নেতারা এই যুদ্ধাপরাধের সহযোগী। E3 দেশগুলির কর্ম এবং বিবৃতি, যা সংক্ষেপে নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাদের এই যুদ্ধাপরাধের সহকারী বানিয়েছে এবং ২২৩১ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব (২০১৫) এবং JCPOA এর প্রতি সদিচ্ছা এবং প্রতিশ্রুতির যেকোনো দাবিকে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা করে তুলেছে।
জার্মান চ্যান্সেলর মার্তজের ২০১৭ সালের ১৭ জুনের লজ্জাজনক বিবৃতি যে, “এটা একটা নোংরা কাজ যা ইসরায়েল আমাদের সকলের জন্য করছে”, তা এই আগ্রাসনের কাজে জার্মানি এবং অন্যান্য E3 নেতাদের দোষ এবং জড়িত থাকার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।
একইভাবে, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যও, ১৩ জুন থেকে ২৪ জুন ২০২৫ সালের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মানুষের জীবনহানি ঘটানো সত্ত্বেও, এই শাসনের আগ্রাসনকে নিন্দা না করে, "ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার" দাবি করে ইরানের বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর হামলা সমর্থন করেছে। এই দেশগুলি আক্রমণকারীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে ইসরায়েলি শাসনের আক্রমণে সরাসরি সহায়তা করেছে। ফ্রান্স স্পষ্টভাবে এই শাসনের প্রতি সরাসরি সামরিক সহায়তার কথা স্বীকার করেছে, যেমনটি ২০১৭ সালের ২৫ জুনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেবাস্টিয়েন লেকরনুর বিবৃতিতে দেখা গেছে, যিনি বলেছেন যে ফরাসি সেনাবাহিনী যুদ্ধবিমান এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে দশটিরও কম ড্রোন ভূপাতিত করেছে, এর মাধ্যমে তিনি আক্রমণকারীর প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা এবং ইরানের বৈধ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।
ইরানের সুরক্ষাধীন স্থাপনার বিরুদ্ধে একটি বিদেশী সামরিক হামলার সাথে বস্তুগত সহায়তা, প্রকাশ্য সমর্থন এবং অপারেশনাল সমন্বয়ের এই প্যাটার্ন কূটনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বাইরে চলে গেছে এবং অবৈধ আগ্রাসনে সরাসরি সহায়তার অর্থ। এই কর্মগুলি কেবল সদিচ্ছাপূর্ণ অংশগ্রহণকারী হিসাবে E3 এর অবশিষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেনি, বরং JCPOA যে পরিস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার মৌলিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছে। পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা এবং প্রত্যাশার সমগ্র কাঠামো, যা একসময় এই চুক্তির ভিত্তি তৈরি করেছিল, E3 এর এমন নীতিগুলির সাথে সমন্বয়ের কারণে ভেঙে পড়েছে যা বিচারবহির্ভূত পদ্ধতির মাধ্যমে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচিকে জোরপূর্বক ভেঙে ফেলার লক্ষ্য রাখে।
এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নও, JCPOA-এর সমন্বয়ক হিসাবে, ইরানের আইনি অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং "ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ" করার দাবি করে তার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে, যেমনটা ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির উচ্চ প্রতিনিধি কায়া কাল্লাস বলেছিলেন।
এই স্বীকারোক্তিগুলি E3 কে ইরানের প্রতি ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করে এবং তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটিকে সুযোগসন্ধানীভাবে সক্রিয় করার জন্য যেকোনো আইনি, নৈতিক বা রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে বঞ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে, E3 এর নেতাদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে যুদ্ধাপরাধে সহযোগিতার অভিযুক্ত হিসাবে জবাবদিহি করা উচিত, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাদী হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়।
১ জুলাই ২০২৫ তারিখে জি৭ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের – যার মধ্যে E3 এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত – ঘৃণ্য বিবৃতি যে, “আমরা… ইরানকে তার অযাচিত সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম পুনর্গঠন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাই,” স্পষ্টভাবে দেখায় যে, E3 JCPOA এর সবচেয়ে মৌলিক নীতি – অর্থাৎ ইরানের সমৃদ্ধকরণ – প্রত্যাখ্যান করে এবং কূটনৈতিক আলোচনার ঠিক মাঝখানে একটি অপ্রীতিকর আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে এর বিপজ্জনক ধ্বংসের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, কার্যত “JCPOA” এর অংশগ্রহণকারী হিসাবে তাদের ভূমিকা ত্যাগ করেছে।
নিঃসন্দেহে, শক্তিশালী কারণ রয়েছে যা JCPOA এবং ২২৩১ প্রস্তাবের অধীনে E3/EU কে যেকোনো সদিচ্ছাপূর্ণ ভিত্তি থেকে বঞ্চিত করে এবং তাই তারা আইনত এমন অবস্থানে নেই যে তারা অন্যায্যভাবে এবং সুস্পষ্ট অসৎ উদ্দেশ্যে JCPOA এর প্রক্রিয়াগুলি অবলম্বন করতে পারে। যৌথ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা (JCPOA) এর বিধান অনুযায়ী, এই চুক্তি তার সদস্যদের ঐতিহ্যগত চুক্তির অর্থে পক্ষ হিসাবে নয়, বরং "অংশগ্রহণকারী" হিসাবে উল্লেখ করে। এই উপাধিটি কেবল একটি শব্দার্থক পার্থক্য নয়, বরং একটি কার্যকরী ধারণার প্রতিফলন: অংশগ্রহণ একটি স্থির অবস্থা নয় যা একবারের জন্য অর্জিত হয়, বরং এটি একটি গতিশীল শর্ত যা ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি, সদিচ্ছা সহকারে আনুগত্য এবং চুক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি স্থায়ী আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য নিয়ে গঠিত E3 – এই প্রয়োজনীয়তাগুলি থেকে স্পষ্টভাবে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে গত মাসগুলিতে, এমন অবস্থান নিয়েছে এবং এমন পদক্ষেপ নিয়েছে যা JCPOA অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব এবং শর্তগুলির সাথে মৌলিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু ইরান ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী DRM প্রক্রিয়া আইনত ও চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করেছে এবং যেহেতু E3 নিজেরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহারের পর তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে; তারা ইসরায়েলি শাসনের ইরানের সুরক্ষিত পারমাণবিক স্থাপনাগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন, অংশগ্রহণ এবং এমনকি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে; এবং অবশেষে, তাদের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে চুক্তির মৌলিক স্তম্ভগুলি প্রত্যাখ্যান করে, কার্যত JCPOA তে অংশগ্রহণের মর্যাদা ত্যাগ করেছে, তাই এই দেশগুলির দ্বারা DRM প্রক্রিয়ার যেকোনো আশ্রয় আইনত ভিত্তিহীন, নৈতিকভাবে ভুল এবং রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক, এবং এটি নিজেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি।
মহামহিম,
E3 এমন একটি প্রস্তাবের অপব্যবহার করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করতে পারে না এবং তাদের এটি করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যা তারা নিজেরাই মেনে চলেনি। ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং E3/EU – যারা কার্যত JCPOA তে অংশগ্রহণের যেকোনো দাবি ত্যাগ করেছে – তাদের অবৈধ কার্যক্রম, যার মধ্যে JCPOA এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করে স্পষ্ট আগ্রাসন রয়েছে, বন্ধ করার এবং অবৈধ মার্কিন প্রত্যাহার এবং ২২৩১ প্রস্তাবের অধীনে E3/EU এর বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থতার পাশাপাশি ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি শাসনের আগ্রাসী কার্যকলাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে যে গুরুতর জীবন ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। JCPOA এবং ২২৩১ প্রস্তাবের অধীনে এক দশক ধরে ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত বাধ্যবাধকতাগুলির কোনোটিই অসৎ উদ্দেশ্যে পূরণ না করার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং E3/EU কে ইরান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তাও দিতে হবে যে ভবিষ্যতে তারা এমন বেআইনি ও বেপরোয়া কাজ থেকে বিরত থাকবে।
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান যদিও প্রমাণ করেছে যে, তারা যেকোনো বিভ্রান্তিকর "নোংরা কাজ" ব্যর্থ করতে সক্ষম, তবুও তারা সবসময় সদিচ্ছার সাথে অর্থপূর্ণ কূটনীতির প্রতি সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছে।
আমি কৃতজ্ঞ থাকব যদি এই চিঠিটি সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের নথি হিসাবে বিতরণ করা হয়।
মহামহিম, আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন গ্রহণ করুন।
সৈয়দ আব্বাস আরাকচি পররাষ্ট্রমন্ত্রী
মিস্টার আন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘ মহাসচিব ম্যাডাম আসিম ইফতিখার আহমেদ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ম্যাডাম কায়া কাল্লাস, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতির উচ্চ প্রতিনিধি এবং JCPOA যৌথ কমিশনের সমন্বয়ক সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ
