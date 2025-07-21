ইরানের ১২ দিনের যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় একটি মডেল / দশ লাখেরও বেশি ইয়েমেনি ইসরায়েলি শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইয়েমেনের আনসারুল্লাহর বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি "আহমদ আল-ইমাম" রবিবার دانشجو (ড্যানেশজু) সংবাদ সংস্থায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে আশুরার দিন এবং সাইয়্যেদুশ শোহাদা (আ.) ও ইমাম জাইদ ইবনে আলীর (আ.) শাহাদাত বার্ষিকীতে শোক প্রকাশ করে বলেন: "ইমাম জাইদ, ইয়েমেনের আহলুল বাইত (আ.)-এর অন্যতম ইমামের শাহাদাত একটি বেদনাদায়ক বিপর্যয়। এই উপলক্ষে, ইয়েমেনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত অন্য একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, যার অনুপস্থিতির জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।"
তিনি আরও বলেন: "ইমাম জাইদ, ইমাম সাজ্জাদের (আ.) পুত্র এবং কারবালা বিদ্যালয়ের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন, যিনি আবদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর বিপ্লব ছিল তৎকালীন জুলুমের বিরুদ্ধে ইমাম হুসেইনের (আ.) বিপ্লবের ধারাবাহিকতা; এটি ছিল জিহাদ ও দূরদৃষ্টির উপর ভিত্তি করে একটি বিপ্লব। ইমাম জাইদ হিশাম ইবনে আবদ আল-মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম সাদিক (আ.)ও তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।"
আহমাদ আল-ইমাম এরপর আঞ্চলিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানের ১২ দিনের সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইরানের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন: "এই বিজয় আল্লাহর উপর ভরসা, ইমাম খামেনেইয়ের বিচক্ষণ নেতৃত্ব, ইরানের জনগণের সংহতি এবং দেশের নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন শক্তির মতো কারণগুলির ফল। গণমাধ্যমের উচিত এই উপাদানগুলিকে জনগণের কাছে তুলে ধরা এবং স্পষ্টীকরণের জিহাদে ভূমিকা পালন করা।"
তিনি আরও বলেন: "এই গণমাধ্যম যুদ্ধে, ইরানি গণমাধ্যমগুলি তাদের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছে, এতটাই যে ইহুদিবাদী শত্রু এমনকি ইরানের রেডিও-টেলিভিশনও লক্ষ্যবস্তু করেছে। গণমাধ্যম, আজকের যুদ্ধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।"
আনসারুল্লাহর প্রতিনিধি গাজার অপরাধের কথা উল্লেখ করে সেখানকার পরিস্থিতিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন: "প্রতিদিন গাজায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে; শুধুমাত্র বোমাবর্ষণে নয়, বরং তীব্র অনাহারেও। এই বিপর্যয় গণমাধ্যম এবং মানবিক সংস্থাগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।"
তিনি আরও বলেন: "ইয়েমেনে আন্দোলনগুলি জনপ্রিয়, সামরিক ও সরকারি। ইয়েমেনে ইসরায়েলি ও আমেরিকান পণ্যের নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর করা হচ্ছে এবং গাজার জনগণকে সাহায্য করার জন্য এই পদক্ষেপ অন্যান্য দেশেও প্রসারিত করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত দশ লাখেরও বেশি ইয়েমেনি ইসরায়েলি শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে। আমরা ইসরায়েলি শাসনের বিরুদ্ধে গণসংহতি আয়োজনের চেষ্টা করেছি।"
আনসারুল্লাহর প্রতিনিধি আরও বলেন: "ইয়েমেনে লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং শত্রু গুজব ছড়িয়ে এই আন্দোলনগুলির প্রকৃতি বিকৃত করার চেষ্টা করছে। সামরিক ক্ষেত্রেও হামাস এবং প্রতিরোধ অক্ষের সাথে সম্পূর্ণ সমন্বয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং দখলকৃত অঞ্চলের দিকে প্রতিদিন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হচ্ছে।"
তিনি বলেন যে "আমাদের অগ্রাধিকার ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ" এবং উল্লেখ করেন: "ইয়েমেন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং ইসরায়েলের তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আজ, ইসরায়েলকে ইয়েমেনের সীমানায় প্রবেশ করতে হলে সমুদ্রপথে প্রবেশ করতে হবে, কারণ আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা জোরদার করা হয়েছে।"
আহমাদ আল-ইমাম জোর দিয়ে বলেন: "প্রতিরোধ অক্ষের গণমাধ্যমগুলিকে গাজাকে সমর্থন করার জন্য সমন্বিত এবং সমবায়ভাবে কাজ করতে হবে। ঐক্য ছাড়া কোনো বিজয় অর্জিত হয় না।"
ইয়েমেনে ইরানের পক্ষ থেকে অস্ত্র পাঠানোর দাবি সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে আনসারুল্লাহর প্রতিনিধি বলেন: "আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অস্ত্র তৈরি শুরু করেছি। এই প্রক্রিয়া যুদ্ধ এবং সৌদি আরবের ইয়েমেনে আক্রমণের আগেই শুরু হয়েছিল এবং আমরা এখন আমাদের নিজেদের তৈরি করা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছি। আমাদের বন্ধুরা অস্ত্র তৈরি করছে এবং ইরান থেকে ইয়েমেনে অস্ত্র পাঠানোর খবর বাস্তব নয়।"
ইয়েমেনের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শত্রুরা স্থলপথ, আকাশপথ এবং বিভিন্ন দিক থেকে ইয়েমেনকে অবরোধ করার চেষ্টা করেছে। তিনি আরও বলেন: "অধিকাংশ ইয়েমেনি কৃষক এবং আমরা কৃষিক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিষেধাজ্ঞার বেশিরভাগ প্রভাব চিকিৎসা খাত এবং রোগীদের উপর পড়েছে এবং ইয়েমেনের জনগণ তাদের ঐক্যের কারণে নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তাদের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে দেয়নি।"
ইরানে অবস্থিত এই ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ কর্মকর্তা সংবাদ সম্মেলনে জোর দিয়ে বলেন: "ফিলিস্তিন ইস্যু ইয়েমেনের জন্য একটি মৌলিক ইস্যু, এবং আমাদের ছোটবেলা থেকেই ফিলিস্তিন ইস্যু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এটি ইয়েমেনের সংস্কৃতির অংশ।"
আহমাদ আল-ইমাম আরও ঘোষণা করেন: "গাজার অবরোধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ইয়েমেনের সামরিক অভিযান ইসরায়েলের দিকে যাওয়া জাহাজগুলির বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকবে।"
