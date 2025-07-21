  1. Home
চিকিৎসা বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদ; বাহরাইনি শহীদ ভাইয়ের কারাগারে অনশন ধর্মঘট

২১ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪৫
News ID: 1710083
Source: ABNA
বাহরাইনের কর্মী এবং শহীদ সামি মুশায়েমার ভাই, তার শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর ঘোষণা করেছেন যে তিনি অনশন ধর্মঘট করবেন।

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাহরাইনের রাজনৈতিক বন্দী "হাজ মুনির মুশায়েমা" ঘোষণা করেছেন যে, আল-হাওদ আল-জাফ কারাগারে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে তার শারীরিক স্বাস্থ্য চরমভাবে খারাপের দিকে গেছে, কিন্তু কারাগারের কর্মকর্তারা তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে অস্বীকার করেছেন।

তার মা, "উম্ম আশ-শহীদ সামি মুশায়েমা",ও কর্মকর্তাদের কাছে তার ছেলের অবস্থার দায়ভার গ্রহণ করতে এবং অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন।

হাজ মুনির মুশায়েমার গ্রেফতারের পর থেকে তার আইনজীবী এখনো তার বিচারিক নথিগুলোতে প্রবেশাধিকার পাননি, কারণ প্রসিকিউটর জেনারেল প্রতিবার কোনো না কোনো অজুহাতে তার শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল না করেই তার আটকাদেশ বাড়িয়েছেন।

বাহরাইনি আইনজীবী আদেল আল-মারজুকও মুশায়েমা পরিবারের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তার জন্য অবিলম্বে চিকিৎসা সেবা ও তার আইনি অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, বাহরাইন সরকারের সাথে যুক্ত আধা-সামরিক বাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যা, ২০ জুন ২০২৫ তারিখে আল-সানাবিস এলাকার হাজ মুনির মুশায়েমার বাড়িতে হঠাৎ করে এবং কোনো আইনি অনুমতি ছাড়াই অভিযান চালায় এবং পরিবারের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই বাহিনী বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর করে, তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন জব্দ করে এবং কিছু নগদ অর্থও চুরি করে।

সেই থেকে, প্রসিকিউটর কোনো আইনি কারণ ছাড়াই বারবার তার আটকাদেশের মেয়াদ বাড়িয়েছেন।

হাজ মুনির মুশায়েমা হলেন "শহীদ সামি মুশায়েমা"-এর ভাই, যাকে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে "আব্বাস আল-সামি" এবং "আলি আল-সানকিস"-এর সাথে মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে, এই শহীদের পরিবারকে বাহরাইন সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত হয়রানি ও চাপের শিকার হতে হয়েছে, এমনকি তার বৃদ্ধ মাও এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। মুশায়েমা পরিবার এখনো তাদের ছেলের নির্দোষিতার উপর জোর দিয়ে এই অপরাধের হোতাদের বিচার দাবি করছে।

