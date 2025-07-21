বাগদাদ ও তেহরানের সম্পর্ক জোরদারে আরবাঈন জিয়ারতের ভূমিকার ওপর আল-হাকিমের জোর

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরাকের হিকমাহ ন্যাশনাল মুভমেন্টের নেতা সাইয়্যেদ আম্মার আল-হাকিম রবিবার ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের শুরা কাউন্সিলের একটি প্রতিনিধি দলকে আতিথ্য প্রদান করেন।
আল-ফোরাত নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সাক্ষাতকালে উভয় পক্ষ আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং ইরাক ও ইরানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে মতবিনিময় করেন।
সাইয়্যেদ আম্মার আল-হাকিম দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্ক জোরদারে আরবাঈন জিয়ারতের কেন্দ্রীয় ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক ও ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও গণ সহযোগিতা জোরদারে এই জিয়ারতের ব্যবহারের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
ইরাকের হিকমাহ ন্যাশনাল মুভমেন্টের নেতা ইরানি জাতির প্রতিরোধ এবং নেতৃত্ব ও দেশটির প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সংহতির প্রশংসা করেন এবং ইরানি জাতিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ইরানি শুরা কাউন্সিলের ভূমিকার প্রশংসা করেন।
এই সাক্ষাতকালে আল-হাকিম ইরাক ও ইরানের মধ্যে সংসদীয় সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানান এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি অভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য যৌথ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
তিনি বলেন যে ইরাকের অনেক সংসদীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তারা আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে তা বিকাশের জন্য প্রস্তুত।
উল্লেখ্য যে, এর আগে উক্ত প্রতিনিধি দলটি ইরাকের সংসদ স্পিকার মাহমুদ আল-মাশহাদানির সাথে সাক্ষাত করেছে।
Your Comment