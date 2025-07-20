  1. Home
ইউনিসেফ: গাজা এখন শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

২১ জুলাই ২০২৫ - ০২:৪৯
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এর আঞ্চলিক মুখপাত্র ইসরায়েলি সরকারের গাজা উপত্যকায় মানবিক সাহায্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার সমালোচনা করেছেন এবং সতর্ক করে বলেছেন যে এই উপত্যকাটি শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) আঞ্চলিক মুখপাত্র সতর্ক করে বলেছেন যে গাজা উপত্যকা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী অবহেলার কারণে এই উপত্যকা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

তিনি আল জাজিরার সাথে তার সাক্ষাৎকার অব্যাহত রেখে বলেন: "গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে অবরোধ এবং সেখানে মানবিক সাহায্য প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ এই অঞ্চলে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

জাতিসংঘের কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে ইসরায়েল গাজায় মানবিক সাহায্য প্রবেশের জন্য অসংখ্য অনুরোধের বিরোধিতা করেছে এবং এই বিরোধিতা আজ এই অঞ্চলের পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

