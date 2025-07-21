  1. Home
প্রথমবারের মতো, দখলদার সেনাবাহিনী তাদের বাহিনীর তীব্র হ্রাস স্বীকার করেছে

২১ জুলাই ২০২৫ - ১১:৪৬
Source: ABNA
মা'আরিভ জানিয়েছে যে দখলদার সেনাবাহিনী বর্তমানে স্থল বাহিনীর প্লাটুনের কমান্ডার পদে প্রায় ৩০০ কর্মকর্তার ঘাটতিতে ভুগছে।

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইহুদিবাদী সংবাদপত্র মা'আরিভ লিখেছে: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বর্তমানে স্থল যুদ্ধাভিযানে প্লাটুনের কমান্ডের পদে ৩০০ কর্মকর্তার ঘাটতিতে ভুগছে।

সংবাদপত্রটির মতে, কর্মকর্তার ঘাটতি প্রকৌশল ইউনিটে কেন্দ্রীভূত, যা প্লাটুনের কমান্ডার, প্রকৌশল দল এবং পদাতিক ইউনিটের তীব্র ঘাটতিতে ভুগছে।

সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেছে যে সেনাবাহিনী স্বীকার করে যে যোগ্য সৈন্যদের অফিসার কোর্সে ভর্তির জন্য রাজি করানো কঠিন, এতটাই যে গত কয়েক মাসে তাদের নিয়মিত এবং রিজার্ভ ইউনিট থেকে এমন কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতে হয়েছে যারা কোম্পানি কমান্ডার কোর্স সম্পন্ন করেননি।

এদিকে, মা'আরিভ দখলদার সেনাবাহিনীর মুখপাত্রের কার্যালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে ব্যাটালিয়ন এবং নিয়মিত ইউনিটগুলিতে ডিভিশন কমান্ডারদের মধ্যে কোনও শূন্যতা নেই।

