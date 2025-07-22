  1. Home
  2. সেবা
  3. সম্মেলন বিষয়ক সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

২২ জুলাই ২০২৫ - ২২:১২
News ID: 1710582
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মধ্যপ্রাচ্যে দখলদার ইসরাইলের আগ্রাসন এবং নির্বিচারে নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যার প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে হেফাজতে ইসলাম জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা শহরের জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।


ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইউনুছিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতী মোবারক উল্লাহর সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন হেফাজত ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মো. সাজিদুর রহমান, মুফতী বোরহান উদ্দিন কাসেমী, মাওলানা তানভির আহমেদ, মুফতী মো. জাকারিয়া, মুফতী মো. এনামুল হাসান প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, অসহায় নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো প্রত্যেক মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব। ইসরায়িলের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদের প্রতিহত করার আহ্বান জানান তারা। পরে মাদ্রসা প্রাঙ্গণ থেকে বিপুল সংখ্যক আলেম-ওলামাদের অংশগ্রহণে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের পাওয়ার হাউজ রোড মোড় হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

Your Comment

You are replying to: .
captcha