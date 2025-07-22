  1. Home
ইয়েমেনের হোদেইদা বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

২৩ জুলাই ২০২৫ - ০২:০০
ইয়েমেনের হোদেইদা বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। স্থানীয় সময় সোমবার (২১ জুলাই) দেশটির সামরিক বাহিনী ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় হোদেইদা বন্দরের হুতি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজকে উদ্ধৃত করে দেশটির জনপ্রিয় দৈনিক ইয়েদিয়োথ আহরোনোথ জানিয়েছে, “ইসরায়েলি বাহিনী এখন ইয়েমেনের হোদেইদা বন্দরে হুতি গোষ্ঠীর ঘাঁটিতে আঘাত হানছে।”

আইডিএফ জানিয়েছে যে ইয়েমেনের হোদেইদা বন্দরে তাদের বিমান হামলায় “হুতিদের সামরিক অবকাঠামো” ধ্বংস হয়েছে। সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে “বন্দরের অবকাঠামো পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম, জ্বালানি ট্যাঙ্ক এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ এবং আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত জাহাজ এবং বন্দরের কাছাকাছি সামুদ্রিক অঞ্চলে জাহাজ” লক্ষ্যবস্তুতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর রেডিও জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটি ইয়েমেনে ইসরায়েলের ১২তম হামলা। এর আগেও হুতি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে ইসরায়েল আঘাত হেনেছে বলে দাবি করেছে দেশটি।

