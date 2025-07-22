  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিচার চেয়ে জাতিসংঘে ইরানের চিঠি

২৩ জুলাই ২০২৫ - ০২:১৮
News ID: 1710610
ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিচার চেয়ে জাতিসংঘে ইরানের চিঠি

ইসরায়েলের ১২ দিনব্যাপী সামরিক আগ্রাসনে নারী ও শিশুসহ বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘে দুটি চিঠি পাঠিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে ইরানের স্থায়ী মিশন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের ১২ দিনব্যাপী সামরিক আগ্রাসনে নারী ও শিশুসহ বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘে দুটি চিঠি পাঠিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে ইরানের স্থায়ী মিশন। চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং নিরাপত্তা পরিষদের চলমান সভাপতি আসিম ইফতিখার আহমাদের কাছে।

এছাড়া প্রতিবেদনটি জাতিসংঘ মহাসচিবের শিশু ও সশস্ত্র সংঘাতবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি এবং ইউনিসেফের কাছেও পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদনে ইসরায়েলি হামলাকে আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার আইন, জেনেভা কনভেনশন ও জাতিসংঘ সনদের গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, গত ১৩ জুন ভোরে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা শুরু করার পর থেকে ১ হাজার ১০০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। এর মধ্যে ১৩২ জন নারী ও ৪৫ জন শিশু।

প্রতিবেদন অনুসারে, হামলা পরিকল্পিতভাবে চালানো হয় হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, কিন্ডারগার্টেন, সংবাদমাধ্যম, পারমাণবিক স্থাপনা, এভিন কারাগার, অ্যাম্বুলেন্স, জনসাধারণের পার্কসহ অন্যান্য বেসামরিক স্থাপনায়। এতে বহু পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ৩০ জন স্কুলশিক্ষার্থীও।

ইরানের অভিযোগ, এসব হামলায় ইসরায়েলকে সামরিক, গোয়েন্দা ও রাজনৈতিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ।

চিঠিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন আন্তর্জাতিক সমাজ যৌথভাবে এই প্রকাশ্য আগ্রাসনের দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনে এবং ইসরায়েল ও তার মিত্রদের দীর্ঘদিনের দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটায়। তারা দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

Your Comment

You are replying to: .
captcha