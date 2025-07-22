  1. Home
ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দরে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

২৩ জুলাই ২০২৫ - ০১:৩৮
ইয়েমেনের হোদেইদাহ বন্দরে হামলার জবাবে ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দরে দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা। ইসরায়েল সেনাবাহিনী হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ইয়ারয়া সারে বলেছেন, হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিলিস্তিন-২ নামের একটি হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

ইসরায়েল সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে। এর একদিন আগে হুতি পরিচালিত হোদেইদাহ বিমানবন্দরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

ইসরায়েল সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে আরও বলেন, ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর ইসরায়েলের একাধিক স্থানে সাইরেন বেজে ওঠে। তবে ওই ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রতিহত করা হয়েছে।

