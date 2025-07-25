প্যারিসের ফিলিস্তিনের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রতিক্রিয়া; কানাডার সমর্থন থেকে শুরু করে আমেরিকান ক্ষোভ পর্যন্ত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তার দেশের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পর, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও ঘোষণা করেছেন যে তার দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চায়।
গাজা উপত্যকায় মানবিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি রোধে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার ব্যর্থতারও নিন্দা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।
আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন গাজা উপত্যকায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন, বন্দীদের মুক্তি এবং এই♦ সংকট-পীড়িত অঞ্চলে মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুবিধার্থে আহ্বান জানিয়েছেন, তখন এটি এসেছে।
তিনি সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান বাস্তবায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজও ফ্রান্সের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে স্পেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাথে এই♦ পদক্ষেপ দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করার দিকে একটি পদক্ষেপ।
একই সময়ে, ব্লুমবার্গ নেটওয়ার্ক, ওয়াকিবহাল সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, স্বাস্থ্য, বিচার এবং সংস্কৃতি মন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এবং তার♦ পররাষ্ট্র সচিবের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইসরায়েলি কর্মকর্তা এবং মার্কিন সরকারের তীব্র এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই পদক্ষেপের নিন্দা করে দাবি করেছেন: "ম্যাক্রোঁর সিদ্ধান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং হামাসের জন্য একটি পুরষ্কার এবং গাজার মতো একটি নতুন ইরান-প্রভাবিত ঘাঁটি তৈরির ঝুঁকি তৈরি করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র শান্তির ভিত্তি হবে না, বরং "ইসরায়েলের" ধ্বংসের একটি প্ল্যাটফর্ম হবে।"
একই সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বিরোধিতা প্রকাশ করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করেছে যে তারা আগামী সপ্তাহে দুই-রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়ে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে না।
এর আগে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘোষণা করেছিলেন যে প্যারিস এই বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে চায়।
