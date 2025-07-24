মার্কিন জনমতে গভীর বিভক্তি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সম্প্রতি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর এক জনমত জরিপ চালিয়েছে যার ফলাফল ও পরিসংখ্যানগুলো বেশ লক্ষণীয়।
ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল সম্পর্কে মার্কিন সরকারের নীতি ও পদক্ষেপের বিষয়গুলোতে বিভিন্ন জনমত জরিপের ফলাফল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মার্কিন সরকারের সঙ্গে ইহুদীবাদী মহল ও ইসরাইলের রয়েছে ঘনিষ্ঠ ও কৌশলগত সম্পর্ক। আর এসব মহল ইসরাইল সম্পর্কে মার্কিন নীতির গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং মার্কিন সরকারের পদক্ষেপ ও নীতির উপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের মার্কিন অধ্যাপক মারশাইমায়ার গতবছর মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগেই বলেছিলেন, মার্কিন জনগণ আর ইসরায়েলের বিষয়ে তাদের সরকারগুলোর নীতিমালার সমর্থক নন। কেবল সরকারগুলোর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাই অন্ধের মত ইসরাইলকে সহায়তা দিয়ে থাকেন নিজের দায়িত্ব মনে করে।
সিএনএন এর সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে মাত্র ২৩ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন ইহুদীবাদী ইসরায়েলের ফিলিস্তিন বিরোধী তৎপরতা গুলো পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য, আর ২৭ শতাংশ মনে করেন এইসব তৎপরতা কিছুটা গ্রহণযোগ্য, অন্যদিকে ২২ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন এইসব তৎপরতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর ২৮ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন আমরা জানি না বা বুঝিনা।
অথচ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর পরিচালিত প্রথম জনমত জরিপে শতকরা ৫০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইসরাইলের ফিলিস্তিন বিরোধী তৎপরতাকে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে সমর্থন জানিয়েছিলেন, কেবল ৮% মার্কিন নাগরিক ইসরাইলের তৎপরতাকে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য বলেছিলেন।
৫০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন গাজায় ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সহায়তা খুব বেশি বাড়াবাড়ি ধরনের। জনমত জরিপে আরো দেখা গেছে যেসব মার্কিন নাগরিকের বয়স ৩০ বছরের নিচে তাদের মধ্যে তেল আবিবের প্রতি ওয়াশিংটনের অন্ধ সহায়তার প্রতি সমর্থন উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। আর এ বিষয়টি ইহুদীবাদী লবিগুলোকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।
Your Comment