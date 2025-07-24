ইয়েমেনি মুক্তিবাহিনী: আমরা বিশ্বকে তিন দিন সময় দিচ্ছি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনি সেনাবাহিনী: মিশরীয় জাহাজগুলিকে বাব আল-মান্দাব এবং লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে যতক্ষণ না মিশর রাফাহ ক্রসিং খুলে দেয় এবং খাদ্য ট্রাকগুলিকে গাজা উপত্যকায় প্রবেশের অনুমতি দেয়।
"অনাহার" হল গাজায় বসবাসকারী ২৪ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার জন্য ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি, যাদের মধ্যে প্রায় ১,০০,০০০ গত দুই বছরে বোমা হামলা এবং গুলি চালিয়ে মারা গেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, গাজায় খাবারের লাইনে গুলি চালানোর অনেক প্রতিবেদন এবং ছবি প্রকাশিত হয়েছে, যা কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, কমপক্ষে ১,০০০ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে।
গাজা উপত্যকার সরকারি তথ্য অফিস সতর্ক করে বলেছে: অব্যাহত অবরোধ এবং ক্রসিং সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে, গাজা যুদ্ধের ছায়ায়, ইহুদি দখলদার বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা গাজা উপত্যকার ২৪ লক্ষেরও বেশি মানুষের জন্য এক অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়ের হুমকি দিচ্ছে।
আনসারুল্লাহ আরও জোর দিয়ে বলেন: "যদি বাব আল-মান্দাব প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্ব গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ নেবে; এবং ইতিমধ্যে, আমরা সমস্ত পরিণতি বহন করতে প্রস্তুত কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিশ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচানো।"
